Familiares de desaparecidos, tras una reunión con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, antes de una caravana hacia la Ciudad de Mëxico, en San Cristóbal de las Casas, en el estado mexicano de Chiapas, el 27 de noviembre de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) , la guerrilla que se alzó contra el Estado mexicano en 1994 en Chiapas, nunca entregó sus armas pero desde hace décadas optó por el activismo social y la autogestión de sus territorios como vía para seguir luchando por los pueblos indígenas y por los derechos humanos en general.

Los zapatistas saldrán de San Cristóbal de las Casas en 35 autobuses hacia la capital después de que “miles de oídos” se prepararon para “escuchar y abrazar” a las madres y familias buscadoras, dijo en un comunicado uno de sus voceros, el subcomandante Moisés.

Las primeras reuniones tuvieron lugar en el propio San Cristóbal de las Casas. Fueron a puerta cerrada, pero varios familiares hablaron con la prensa antes o después de ellas.

Adriana Pérez contó que perdió la pista de su hermano en esa ciudad hace seis años, cuando él iba de su casa al trabajo. Liliana Pérez, que no guarda relación con la anterior mujer y con dos hijos desaparecidos en otra ciudad de Chiapas, se quejaba de que el Ejército nunca la ayudó a buscar, aunque el mayor era un militar en activo. Reyna Guadalupe Morales llegó a la cita para explicar cómo desapareció su hermano en 2015, cuando trabajaba en el corte de uva en el norteño estado de Sonora y decidió cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

“Fue un abrazo al alma que nos escucharan, porque muchas veces el gobierno quiere silenciar nuestra voz”, dijo Yoslín Chavarría, que busca a su padre, desaparecido en Tuxtla, la capital de Chiapas, en 2023. Llevaba en sus manos una muñeca zapatista artesanal, el regalo que prepararon las bases civiles del EZLN para las buscadoras y que entregaron a Chavarría después de hablar con ella.

“Esta es una oportunidad para que nuestros desaparecidos sigan retumbando en distintas partes del país”, agregó.

Tres décadas de resistencia zapatista

Los zapatistas no han dejado de alzar su voz desde hace 32 años por los derechos de los pueblos indígenas, contra el capitalismo, las guerras o para recordar que siguen activos y que tienen apoyos.

En 2001 recorrieron todo el país en una multitudinaria caravana. Cinco años después se lanzaron a otra gira por una forma distinta de hacer política. En 2018, presentaron a su propia candidata independiente a las elecciones presidenciales y, más recientemente, iniciaron un viaje simbólico para “invadir” Europa, en una original manera de conmemorar, en dirección contraria, la ruta de los conquistadores españoles 500 años antes.

Ya en otras ocasiones apoyaron protestas para exigir la búsqueda de los desaparecidos en México, pero la nueva iniciativa tiene intención de llegar a la mayor parte de las decenas de colectivos que se han multiplicado por todo el país.

Dadas las diferencias entre estos grupos, no faltaron fricciones por la forma de actuar de los zapatistas, siempre llena de secretismo, pero cientos de personas de 27 de los 32 estados del país han respondido a su llamamiento.

Las reuniones tendrán lugar en Ciudad de México durante más de un mes y serán citas mayormente privadas pero hay prevista, al menos, una gran manifestación el 19 de diciembre, día en que se celebra por primera vez el recién declarado por la ONU Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.

Algunos de los familiares optaron por acudir a Chiapas para acompañar a los zapatistas durante todo el camino. Fernando Vargas, padre de un estudiante de ingeniería desaparecido hace dos años en las montañas del sur de la capital, fue uno de ellos. “Esperamos enlazar nuestras luchas, la de los pueblos originarios y la de las familias buscadoras”, explicó.

El alzamiento del EZLN recordó al mundo el racismo, la marginación y el olvido en el que vivían millones de personas indígenas en México y los acuerdos que logró con el gobierno en 1996 dieron lugar a una importante reforma constitucional cinco años después, que reconoció derechos básicos de los pueblos originarios como poder decidir sobre sus formas organización y el respeto a su cultura. Sin embargo, algunos de ellos siguen siendo asignaturas pendientes en ciertos rincones del país.

“Nosotros quisiéramos iniciar un proceso similar porque la problemática nuestra es de absoluta impunidad y de cero eficiencia de las autoridades”, dijo Vargas.

Yoslín Chavarría, la joven que busca a su padre coincidía en ese deseo. “Luchan por sus pueblos, por sus desaparecidos y por sus presos políticos y también nosotros luchamos por eso, por nuestros familiares, que no se fueron, se los llevaron y esto es un crimen de lesa humanidad”, señaló.

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Verza informó desde la Ciudad de México.

FUENTE: AP