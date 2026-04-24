Marruecos inaugura un rascacielos de 250 metros de altura

Vista de la Torre Mohammed VI, la más alta de Marruecos y una de las más altas de África, tras su inauguración, en Salé, cerca de Rabat, Marruecos, el jueves 23 de abril de 2026. (AP Foto) AP

Bautizada en honor del rey Mohammed VI e inspirada en un cohete en su plataforma de lanzamiento, la Torre Mohammed VI, de 250 metros (820 pies) de altura, contará con un hotel de lujo Waldorf Astoria, oficinas, tiendas, restaurantes y apartamentos de alta gama.

Se espera que la torre, una de las más altas de África, genere 450 empleos directos y 3.500 indirectos, declaró a periodistas Leila Haddaoui, directora de la empresa desarrolladora O Tower.

Se alza en Salé, la ciudad gemela de la capital, Rabat, y fue construida durante ocho años con la participación de más de 2.500 trabajadores de más de una docena de países. Ya ha aparecido en el billete marroquí de 200 dírhams (unos 20 dólares).

Se encuentra cerca del Gran Teatro de Rabat, y ofrece vistas del océano Atlántico y de las dos ciudades gemelas.

Con el proyecto, Marruecos está posicionando a Rabat y Salé —a menudo pasadas por alto por los turistas— en el escenario internacional, como parte de un impulso turístico más amplio, añadió Haddaoui.

Marruecos, que ya es el país más visitado de África, depende económicamente del turismo, y busca atraer a más visitantes, ya que se cree que los conflictos regionales orientan a los viajeros hacia destinos percibidos como más seguros. Además, la nación se prepara para ser coanfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Para sus promotores, la torre recién inaugurada es un símbolo del creciente poder blando de Marruecos en África y Oriente Medio. Refleja la ambición del país de posicionarse como un actor regional líder mediante grandes proyectos de desarrollo destinados a ampliar su influencia.

Los críticos sostienen que el desarrollo se concentra a lo largo del corredor atlántico de Marruecos, mientras otras zonas siguen subdesarrolladas. Las protestas encabezadas por la generación Z el año pasado pusieron de relieve quejas por el alto desempleo y servicios públicos deficientes.

La torre, con una superficie total de más de 102.800 metros cuadrados (aproximadamente 1,1 millones de pies cuadrados), fue concebida por Othmane Benjelloun, un multimillonario de 93 años que es propietario de Bank of Africa, un banco marroquí que antes era estatal y que ahora es muy influyente en todo el continente.

El magnate fue invitado por la NASA en 1969 a una simulación de vuelo espacial antes de la misión Apolo 12 a la Luna, y la idea del rascacielos nació de esa visita, según un comunicado de la administración de la torre. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP