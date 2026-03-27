americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Marlins retiran al dominicano Christopher Morel del juego inaugural por una distensión en el oblicuo

MIAMI (AP) — El primera base Christopher Morel tendrá que esperar para hacer su debut de temporada regular con los Marlins de Miami.

Christopher Morel, de los Marlins de Miami, sigue la pelota con la mirada tras pegar un triple productor durante la primera entrada del juego de béisbol en los entrenamientos de primavera contra los Nacionales de Washington, el sábado 1 de marzo de 2026, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Jeff Roberson)
Christopher Morel, de los Marlins de Miami, sigue la pelota con la mirada tras pegar un triple productor durante la primera entrada del juego de béisbol en los entrenamientos de primavera contra los Nacionales de Washington, el sábado 1 de marzo de 2026, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

El dominicano Morel fue retirado a última hora de la alineación de Miami para el juego inaugural contra Colorado el viernes debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. Estaba previsto que se sometiera a una evaluación adicional.

Connor Norby reemplazó a Morel en la primera base.

Morel fue una de las incorporaciones más importantes de los Marlins en la agencia libre durante la pasada temporada baja, al firmar en diciembre un contrato de un año por dos millones de dólares.

Morel se consolidó como el principal primera base titular de Miami durante los entrenamientos de primavera, después de la incertidumbre sobre quién asumiría ese rol esta temporada. En la primavera bateó seis de 40, con cinco carreras impulsadas y una base robada.

Morel, de 26 años, bateó para .219 con 11 jonrones y 33 carreras impulsadas en 105 juegos con los Rays de Tampa Bay la temporada pasada.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: "EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR"

Combustible de EEUU llega a gasolineras estatales en Cuba y destapa control del régimen sobre distribución

Combustible de EEUU llega a gasolineras estatales en Cuba y destapa control del régimen sobre distribución

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

DESAPARECEN VELEROS CON AYUDA RUMBO A CUBA: hay un niño entre los tripulante

DESAPARECEN VELEROS CON AYUDA RUMBO A CUBA: hay un niño entre los tripulante

Muere Pánfilo en La Habana, el cubano que se hizo viral por gritar jama en plena crisis

Muere Pánfilo en La Habana, el cubano que se hizo viral por gritar "jama" en plena crisis

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter