Marlins retiran al dominicano Christopher Morel del juego inaugural por una distensión en el oblicuo

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Christopher Morel, de los Marlins de Miami, sigue la pelota con la mirada tras pegar un triple productor durante la primera entrada del juego de béisbol en los entrenamientos de primavera contra los Nacionales de Washington, el sábado 1 de marzo de 2026, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

El dominicano Morel fue retirado a última hora de la alineación de Miami para el juego inaugural contra Colorado el viernes debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. Estaba previsto que se sometiera a una evaluación adicional.

Connor Norby reemplazó a Morel en la primera base.

Morel fue una de las incorporaciones más importantes de los Marlins en la agencia libre durante la pasada temporada baja, al firmar en diciembre un contrato de un año por dos millones de dólares.

Morel se consolidó como el principal primera base titular de Miami durante los entrenamientos de primavera, después de la incertidumbre sobre quién asumiría ese rol esta temporada. En la primavera bateó seis de 40, con cinco carreras impulsadas y una base robada.

Morel, de 26 años, bateó para .219 con 11 jonrones y 33 carreras impulsadas en 105 juegos con los Rays de Tampa Bay la temporada pasada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP