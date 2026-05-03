americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mark Vientos pega dos jonrones e impulsa cuatro carreras en triunfo de Mets 5-1 sobre Angelinos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Mark Vientos conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras, y el derecho Clay Holmes permitió una carrera en seis entradas y dos tercios, en la victoria de los Mets de Nueva York 5-1 sobre los Angelinos de Los Ángeles el domingo.

Mark Vientos, de los Mets de Nueva York, observa el vuelo de la pelota de su cuadrangular durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 3 de mayo de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Jessie Alcheh)
Mark Vientos, de los Mets de Nueva York, observa el vuelo de la pelota de su cuadrangular durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 3 de mayo de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

Holmes (4-2) permitió cuatro imparables, otorgó tres bases por bolas y ponchó a seis, mientras los Mets se llevaron dos de tres juegos ante los Angelinos y ganaron una serie apenas por segunda vez desde el 7 de abril. Nueva York también ganó dos de tres contra Minnesota (21-23 de abril).

Los Mets utilizaron a Bo Bichette como campocorto el domingo, un día después de que el dominicano Ronny Mauricio se fracturó el pulgar izquierdo y fue colocado en la lista de lesionados. El campocorto boricua Francisco Lindor también está en la lista de lesionados por una distensión en la pantorrilla.

El cubano Jorge Soler conectó un sencillo productor para los Angelinos, y el derecho Jack Kochanowicz (2-1) permitió dos carreras con cinco hits en seis entradas y un tercio, con tres bases por bolas y seis ponches. Los Ángeles cortó el sábado una racha de siete derrotas consecutivas, la más larga de la temporada. Los Angelinos tienen marca de 2-12 desde el 18 de abril.

Los Angelinos tomaron ventaja de 1-0 en la primera entrada cuando Zach Neto y Mike Trout negociaron bases por bolas para abrir el juego ante Holmes, y Soler conectó un sencillo productor al jardín central con uno fuera.

A medida que Holmes se asentó, los Mets se pusieron arriba 2-1 en la cuarta entrada cuando Vientos conectó un enorme jonrón de dos carreras de 427 pies, a media altura del montón de rocas más allá de la barda del jardín central.

Los Angelinos se mantuvieron en el juego hasta la octava entrada, cuando Tayler Saucedo golpeó a Brett Baty con el primer lanzamiento del inning y fue reemplazado por Nick Sandlin. Carson Benge conectó un doble impulsor al jardín derecho para poner la pizarra 3-1, y Vientos siguió con otro jonrón de dos carreras, esta vez hacia el jardín izquierdo.

Los jardineros de los Mets realizaron un par de jugadas espectaculares: el jardinero izquierdo MJ Melendez hizo una atrapada zambulléndose en la sexta entrada, y Benge hizo una atrapada zambulléndose en el jardín derecho para el segundo out de la novena.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

Destacados del día

PORTAAVIONES DE EEUU REGRESA DE IRÁN MIENTRAS CRECE LA TENSIÓN CON CUBA

PORTAAVIONES DE EEUU REGRESA DE IRÁN MIENTRAS CRECE LA TENSIÓN CON CUBA

El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel pronuncia un discurso de bienvenida a los participantes de la caravana Nuestra América Convoy a Cuba en el Palacio de Convenciones, el viernes 20 de marzo de 2026, en La Habana, Cuba. (Adalberto Roque/Foto compartida vía AP)

CRISIS ENERGÉTICA: DÍAZ-CANEL ADMITE QUE CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO EN DÍAS

DÍAZ-CANEL RESPONDE A TRUMP — NO HABRÁ RENDICIÓN EN CUBA
ÚLTIMA HORA

DÍAZ-CANEL RESPONDE A TRUMP — "NO HABRÁ RENDICIÓN EN CUBA"

ARCHIVO - Un Airbus 319 de la aerolínea Spirit se aproxima al aeropuerto regional Manchester-Boston para aterrizar, el 2 de junio de 2023, en Manchester, Nueva Hampshire. (AP Foto/Charles Krupa, archivo)

Spirit Airlines anuncia su cierre tras 34 años y el cese inmediato de sus operaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter