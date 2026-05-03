Mark Vientos pega dos jonrones e impulsa cuatro carreras en triunfo de Mets 5-1 sobre Angelinos

Compartir en:









Mark Vientos, de los Mets de Nueva York, observa el vuelo de la pelota de su cuadrangular durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 3 de mayo de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

Holmes (4-2) permitió cuatro imparables, otorgó tres bases por bolas y ponchó a seis, mientras los Mets se llevaron dos de tres juegos ante los Angelinos y ganaron una serie apenas por segunda vez desde el 7 de abril. Nueva York también ganó dos de tres contra Minnesota (21-23 de abril).

Los Mets utilizaron a Bo Bichette como campocorto el domingo, un día después de que el dominicano Ronny Mauricio se fracturó el pulgar izquierdo y fue colocado en la lista de lesionados. El campocorto boricua Francisco Lindor también está en la lista de lesionados por una distensión en la pantorrilla.

El cubano Jorge Soler conectó un sencillo productor para los Angelinos, y el derecho Jack Kochanowicz (2-1) permitió dos carreras con cinco hits en seis entradas y un tercio, con tres bases por bolas y seis ponches. Los Ángeles cortó el sábado una racha de siete derrotas consecutivas, la más larga de la temporada. Los Angelinos tienen marca de 2-12 desde el 18 de abril.

Los Angelinos tomaron ventaja de 1-0 en la primera entrada cuando Zach Neto y Mike Trout negociaron bases por bolas para abrir el juego ante Holmes, y Soler conectó un sencillo productor al jardín central con uno fuera.

A medida que Holmes se asentó, los Mets se pusieron arriba 2-1 en la cuarta entrada cuando Vientos conectó un enorme jonrón de dos carreras de 427 pies, a media altura del montón de rocas más allá de la barda del jardín central.

Los Angelinos se mantuvieron en el juego hasta la octava entrada, cuando Tayler Saucedo golpeó a Brett Baty con el primer lanzamiento del inning y fue reemplazado por Nick Sandlin. Carson Benge conectó un doble impulsor al jardín derecho para poner la pizarra 3-1, y Vientos siguió con otro jonrón de dos carreras, esta vez hacia el jardín izquierdo.

Los jardineros de los Mets realizaron un par de jugadas espectaculares: el jardinero izquierdo MJ Melendez hizo una atrapada zambulléndose en la sexta entrada, y Benge hizo una atrapada zambulléndose en el jardín derecho para el segundo out de la novena. FUENTE: AP