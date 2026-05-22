americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Marineros reincorporan al jardinero Víctor Robles y Connor Joe baja a Triple-A

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — Los Marineros de Seattle reincorporaron al jardinero dominicano Victor Robles desde la lista de lesionados de 10 días el viernes y enviaron al jugador utilitario Connor Joe a Triple-A Tacoma.

ARCHIVO - Víctor Robles, de los Marineros de Seattle, conecta un doblete productor de una carrera contra los Guardianes de Cleveland durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el 28 de marzo de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson, Archivo)
ARCHIVO - Víctor Robles, de los Marineros de Seattle, conecta un doblete productor de una carrera contra los Guardianes de Cleveland durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el 28 de marzo de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson, Archivo) AP

Robles, de 29 años, ingresó a la lista de lesionados de 10 días el 8 de abril por una distensión en el pectoral derecho, tras apenas cinco juegos con los Marineros. Esta temporada con Seattle, Robles batea para .231, con un doble, una carrera impulsada y una base robada.

El dominicano se perdió 119 juegos en la temporada 2025 después de dislocarse el hombro izquierdo al realizar una atrapada en salto durante una derrota 5-4 en San Francisco en abril. El año pasado, Robles bateó para .245, con un jonrón, cuatro dobles y nueve carreras impulsadas en 32 juegos.

Joe, quien ha participado en partes de siete temporadas en las Grandes Ligas, bateó para .182 con dos carreras anotadas, dos dobles, un jonrón, tres carreras impulsadas, dos bases robadas y seis bases por bolas en 18 juegos con Seattle.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: El norte revuelto y brutal no nos conoce

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

ARCHIVO - La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, escucha en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 23 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Gabbard renuncia como directora de inteligencia nacional de EEUU por problemas de salud de su esposo

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: A él nadie lo va a secuestrar

Mariela Castro rompe el silencio tras cargos contra Raúl: "A él nadie lo va a secuestrar"

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana
ULTIMA HORA

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter