Marineros acuerdan contrato de 95 millones por 8 años con promesa Colt Emerson, dice fuente AP

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ARCHIVO - Colt Emerson, de los Marineros de Seattle, se barre y llega a salvo a tercera base con un sencillo de Samad Taylor durante la segunda entrada de un juego de béisbol de los entrenamientos de primavera contra los Padres de San Diego, el 28 de febrero de 2025, en Peoria, Arizona. (AP Foto/Lindsey Wasson, Archivo) AP

El contrato, que comienza esta temporada e incluye una opción del equipo para 2034, sería el más grande de la historia para un jugador que no ha debutado en las Grandes Ligas.

La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado.

Los Marineros seleccionaron al campocorto de 20 años con la 22da. selección global en el draft amateur de 2023. Emerson inició la temporada como el prospecto número siete de Baseball America.

Emerson bateó para .357 con un jonrón, un doble y un OPS de 1.000 en tres juegos con Triple-A Tacoma. Participó en 18 juegos de los entrenamientos de primavera con los Marineros y bateó para .268 con dos jonrones y ocho carreras impulsadas, además de un OPS de .828.

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El periodista de béisbol de AP Ronald Blum en Atlanta contribuyó a este informe.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP