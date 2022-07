Cubana que se hizo viral por hablar de Marianao: "Te juro lo hice de una forma jodiendo"

En la entrevista que le hiciera una reportera del Canal Habana, Amate describió la situación de Mariano como perfecta donde no hay apagones, ni colas y la corriente y el pollo no faltan

En la entrevista que le hiciera una reportera del Canal Habana, Amate describió la situación de Mariano como perfecta donde no hay apagones , ni colas y la corriente y el pollo no faltan.

“No se nos va la luz, tenemos agua las 24 horas… El pollo, nos dan cantidad, cantidad… Todos los días tenemos pollo. No tenemos colas, no hacemos colas”, respondió Amate a la periodista.

La cubana aseguró que sus palabras no fueron más que sarcasmo para no decir la realidad del país, porque si dijera la verdad no lo pusieran en la televisión.

“…Hermana de ingaaaaa esto fue un bonche, para no decir la ;verdadera; verdad porque si no no lo ponían. Yo no tengo nada que ver con los singaos estos, pero las personas son tan anormales que no captaron el mensaje”, respondió en los comentarios de su publicación.

El pasado 17 de junio, Amate denunció la situación de una cola de aceite en una transmisión en vivo por su perfil de Facebook. En el video se puede observar el desespero de las personas que estaban en la cola para poder comprar los productos.

Amate no parece ofendida por los memes y videos que se han creado en redes sociales basados en sus declaraciones. Al contrario, la cubana ha compartido algunos y dice disfrutar mucho todo lo que ha sucedido.

