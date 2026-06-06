Manifestantes repelen operativo policial para despejar ruta tras 36 días de protestas en Bolivia

La diputada Patricia Patiño que representa a la región de San Julián donde ocurrió el operativo, denunció un fallecido entre los campesinos que llevan adelante la protesta. Según la policía, los agentes solo usaron equipos antimotines.

Un similar operativo ejecutado la víspera logro despejar una ruta que abastece de alimentos a La Paz que por más de un mes sufre de escasez de alimentos y combustibles por las protestas.

El sábado el operativo tuvo lugar en Santa Cruz, la mayor región agroindustrial, pero encontraron fuerte resistencia de manifestantes afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

“Dos policías fueron heridos por disparos, uno de ellos en la cabeza. La vía fue despejada en un primer momento, pero los manifestantes volvieron a reagruparse para mantener los cortes”, dijo el comandante de la policía David Gómez en un primer informe.

El centroderechista Paz afronta duras protestas sociales desde que asumió el gobierno hace siete meses por parte de sindicatos rurales y urbanos que reclaman la dimisión del mandatario ante la falta de respuestas a la peor crisis económica que vive el país en cuatro décadas. El gobierno acusa a Morales de alentar las protestas.

Paz, que lleva poco más de seis meses en el gobierno, ha priorizado el diálogo con los movilizados y la apertura de “corredores humanitarios” en La Paz y ha evitado el uso de armamento en las fuerzas del orden para evitar posibles incidentes que agravarían el conflicto, según el gobierno.

Varios sectores del país han demandado al mandatario la declaratoria de estado de excepción ante la escasez de alimentos y combustibles en La Paz y otras ciudades, centenares de camiones atrapados en los bloqueos y pérdidas por más 2.000 millones de dólares según los gremios empresariales.

El sábado el legislativo debatía los alcances de una ley de estado de excepción para frenar la ola de protestas. “Vamos a desbloquear las carreteras con diálogo y con los instrumentos legales para defender a las mayorías y lo que se debate en el legislativo es el marco legal para el empleo de las fuerzas armadas”, dijo el mandatario la víspera.

Hasta el momento la protesta dejó 10 fallecidos, la mayoría por falta de atención médica debido a los cortes de ruta, según el Defensor del Pueblo.

El gobernante ha recibido el respaldo del gobierno estadounidense y de varios países de la región.

FUENTE: AP