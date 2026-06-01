Manifestantes en Kenia piden que se declare una crisis nacional por violencia de género

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Manifestantes cargan un ataúd en una marcha contra el auge de feminicidios, en el centro de Nairobi, Kenia, el lunes 1 de junio de 2026. (AP Foto/Patrick Ngugi) AP

Las mujeres recorrieron las calles de Nairobi con pancartas con mensajes como “Dejen de matar a las mujeres”, y denunciaron la desaparición y los asesinatos de niños reportados en la región en las últimas semanas. La policía escoltó a las manifestantes, que también portaban un ataúd.

Organizaciones de derechos de las mujeres han advertido sobre el aumento de los casos de violencia de género e instaron al gobierno a declararlo una crisis nacional.

La marcha se producía tras la muerte de una cantante local a la que alguien roció con gasolina y después prendió fuego.

La policía informó el 23 de mayo que había formado una unidad especializada de investigación, que reúne a analistas de inteligencia criminal, expertos forenses, investigadores de homicidios y otros especialistas.

La policía indicó que la mayoría de los casos de violencia de género están vinculados a disputas domésticas, violencia de pareja, delitos sexuales, agresiones y conflictos familiares no resueltos.

Según la Federación de Abogadas de Kenia, la organización recibe alrededor de 70 casos de violencia de género cada semana en sus tres oficinas en Nairobi, la ciudad portuaria de Mombasa y la ciudad ribereña de Kisumu.

Grupos de presión emitieron el 21 de mayo un ultimátum de 40 días al gobierno para que actúe o enfrente protestas en todo el país, aunque han comenzado a actuar antes. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP