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Manifestantes interrumpen a Trump en Texas mientras pide apoyo para Paxton en el Senado

SAN ANTONIO (AP) — El presidente Donald Trump intentó movilizar el miércoles a los votantes de Texas en favor del asediado candidato republicano al Senado, Ken Paxton, en medio de una serie de protestas que interrumpieron su acto de campaña en San Antonio.

Policías retiran del lugar a un manifestante mientras el presidente Donald Trump pronuncia un discurso, el miércoles 7 de octubre de 2026, durante un acto de campaña en San Antonio, Texas. (AP Foto/Alex Brandon)
Policías retiran del lugar a un manifestante mientras el presidente Donald Trump pronuncia un discurso, el miércoles 7 de octubre de 2026, durante un acto de campaña en San Antonio, Texas. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Trump fue interrumpido en repetidas ocasiones durante su discurso, incluso por un manifestante que parecía estar cerca del escenario, al grado que el mandatario se tuvo que apartar del micrófono brevemente.

“Va de regreso a casa con mamá", dijo Trump. "Pero lo que no sabe es que su mamá votó por Trump”.

Los manifestantes aparecían uno tras otro, hasta que hubo al menos media docena de interrupciones. Algunos de ellos fueron retirados del recinto por agentes de policía.

En un principio, el mandatario simplemente trató de seguir hablando a pesar de las interrupciones y en medio de los abucheos de la multitud. Pero, a medida que continuaban, declaró: “Son personas en verdad feas”.

Las protestas dejaron de manifiesto las dificultades que enfrenta el Partido Republicano en Texas rumbo a las elecciones legislativas del próximo mes.

Texas es el estado claramente republicano de mayor población en el país, donde Trump se impuso en 2024 por casi 14 puntos porcentuales. Pero a menos de un mes de la jornada electoral, los bajos índices de aprobación de Trump, la guerra con Irán y el alza vertiginosa de los precios de la gasolina han puesto en riesgo a los republicanos en prácticamente todos los estados.

Se trata del tercer viaje de Trump a Texas en menos de un mes, mientras el Partido Republicano intenta contener una ola azul en un estado que no se creía que fuera a estar en disputa este año.

En una muestra de la baja aprobación de Trump, el gobernador Greg Abbott se ausentó del evento. El republicano Abbott, gobernador durante tres periodos y que fue reelegido en 2022 con un margen de unos 11 puntos porcentuales, también se ha visto arrastrado por las turbulentas corrientes a nivel nacional.

Está enfrascado en una reñida contienda por la gubernatura contra la representante estatal demócrata Gina Hinojosa.

En lugar de aparecer al lado de Trump, Abbott estaba programado a encabezar la ceremonia de inauguración de un hospital a unos 530 kilómetros (330 millas) de distancia. Los demócratas aprovecharon la ausencia del gobernador.

“Por años, Greg Abbott nunca ha sido tímido a la hora de abrazar a Donald Trump, llamarlo un ‘gran amigo’ y respaldar su agenda en cada paso del camino", destacó el portavoz del Partido Demócrata de Texas, Jacob Long. "Pero en este momento, mientras las familias de Texas quedan aplastadas por precios sin precedente impulsados por los aranceles de Trump y la guerra con Irán, de repente Greg Abbott tiene que estar en otro lugar”.

Si bien la contienda por la gubernatura ha atraído una repentina afluencia de fondos por parte de los demócratas, la carrera en el estado por el Senado federal ha acaparado la mayor atención, mientras los demócratas buscan recuperar la mayoría de la cámara. El estado no ha elegido a un demócrata al Senado desde 1988, pero la recaudación de fondos del candidato James Talarico, los bajos índices de popularidad de Trump y las persistentes preocupaciones con respecto a Paxton han puesto la contienda claramente en disputa.

Trump dedicó la mayor parte de sus declaraciones a la contienda por el Senado, describiendo a Paxton como “quizás el mejor fiscal general en los Estados Unidos de América”.

“Fue duro y ha estado con nosotros en todo el camino", dijo Trump sobre Paxton. "Es un hombre fantástico”.

Trump no hizo mención de una grabación filtrada recientemente en la que Paxton se lamenta por la guerra en Irán y el aumento en los precios del combustible, al tiempo que se queja de que su campaña estaba siendo dirigida por operadores en Washington.

Y aunque Trump elogió brevemente a Paxton al comienzo de su discurso, le dedicó mucho más tiempo a atacar a Talarico.

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Peoples informó desde Nueva York y Beaumont informó desde Des Moines, Iowa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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