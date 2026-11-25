Activistas se manifiestan para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Quito (Ecuador), el miércoles 25 de noviembre de 2026. (Foto AP/Dolores Ochoa) AP

En este contexto de persistente violencia feminicida en el país andino, mujeres y hombres marcharon el miércoles en las calles del centro de la capital y otras ciudades ecuatorianas reclamando justicia y reparación con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

De acuerdo con cifras de la Fundación Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), una organización civil que monitorea la situación de las mujeres, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, 383 mujeres fueron asesinadas por razones de género y, de estas, 275 muertes estarían vinculadas a sistemas criminales.

Entre las víctimas, según esa organización, están 32 niñas y adolescentes.

La consigna “nos matan y nos violan y el Estado no hace nada” se coreaba al unísono en la movilización pacífica que siguió adelante pese a la constante lluvia que caía en la capital. Leyendas como “somos el corazón de las que ya no laten” también se leían junto a fotografías de las víctimas de feminicidio.

Con el resonar de tambores y megáfono en mano, las manifestantes reclamaron por lo que consideran una ineficaz política estatal para la protección de las mujeres contra todo tipo de violencia.

Sobre el cuerpo y la vida de las mujeres no solo pesan las tareas domésticas, el cuidado de otras personas, la economía y la violencia física, sicológica y sexual, subrayó Eliana Champutiz, dirigente del movimiento indígena Ecuarunari. La activista señaló que las mujeres también protestan por una violencia estructural “que empobrece y precariza las condiciones de vida” de las indígenas.

La inconformidad con las políticas gubernamentales de protección para las mujeres también se expresó con el grito “fuera Noboa fuera”, en referencia al presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Sin embargo, el gobierno resaltó el fortalecimiento de las medidas de prevención de la violencia de género y aquellas dirigidas a la protección de las mujeres.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, destacó en su cuenta de X la operatividad de 18 centros violeta del Estado dedicados a brindar atención integral a mujeres, las 200 empresas certificadas para promover entornos libres de violencia, las capacitaciones y los programas de empleo para chicas jóvenes, así como las campañas contra la violencia digital.

La marcha continuaba en la noche por el centro de la ciudad sin que se registraran disturbios.

FUENTE: AP