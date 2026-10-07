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Manifestantes en Colombia piden "alto al genocidio" palestino y reprochan a Israel

BOGOTÁ (AP) — Una bandera palestina gigante fue desplegada el miércoles por manifestantes en Bogotá que reclamaron el "alto al genocidio” contra el pueblo palestino, en medio de la renovada relación entre Colombia e Israel con el cambio de gobierno de perfil conservador.

Manifestantes propalestinos protestan para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino que vive en Gaza, el miércoles 7 de octubre de 2026, en Bogotá, Colombia. (Foto AP/Fernando Vergara)
Manifestantes propalestinos protestan para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino que vive en Gaza, el miércoles 7 de octubre de 2026, en Bogotá, Colombia. (Foto AP/Fernando Vergara) AP

“Están haciendo un bloqueo total, están matando la gente. No podemos estar indiferentes como colombianos y como seres humanos, tenemos que estar unidos por las personas que están oprimiedo, matando todos los días", aseguró a The Associated Press Juan González, quien sostenía una bandera palestina.

La protesta convocada por sindicatos y partidos de izquierda fue atendida por aproximadamente 200 personas. Inició frente a la embajada de Israel y se desplazó por una de las principales vías de la ciudad hasta la sede diplomática palestina.

La policía antimotines estuvo presente en la manifestación que transcurrió en la tarde de manera pacífica, mientras que ocasionó el cierre temporal de estaciones de buses, según informó el sistema de transporte público.

El conservador Abelardo de la Espriella reanudó las relaciones diplomáticas con Israel tras llegar al poder en agosto, sucediendo al progresista Gustavo Petro (2022-2026), quien durante su mandato fue un férreo crítico de las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza, las cuales comparó con los campos de concentración nazis.

De la Espriella ha dado un giro a la política exterior de Colombia, privilegiando las relaciones con el gobierno de Estados Unidos —tras recibir el apoyo del presidente Donald Trump— y con Israel, que considera un aliado clave especialmente en materia de seguridad.

“A tres años de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, Colombia honra la memoria de las víctimas, incluyendo a los colombianos que perdieron la vida, y expresa su solidaridad con sus familias”, indicó el miércoles la Cancillería colombiana en la red social X.

Petro reprochó el miércoles a Estados Unidos por considerar que usa las sanciones del Departamento del Tesoro para “impedir” que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sea “juzgado como genocida” y en contra de quienes se oponen a sus acciones bélicas.

El año pasado, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra Petro y algunos miembros de su familia sin mostrar pruebas de su presunta vinculación con el narcotráfico. El expresidente ha negado los señalamientos y pedido el retiro de la lista de sancionados que ha complicado su vida financiera.

FUENTE: AP

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