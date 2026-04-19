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Man City: Rodri se someterá a pruebas por lesión de ingle ante Arsenal

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El mediocentro español Rodri Hernández sufrió una lesión en la ingle en la victoria del Manchester City por 2-1 sobre Arsenal en la Liga Premier, informó el técnico Pep Guardiola.

ARCHIVO - El volante español Rodri Hernández durante la final de Eurocopa contra Inglaterra, el domingo 14 de julio de 2024, en Berlín. (AP Foto/Manu Fernández)
ARCHIVO - El volante español Rodri Hernández durante la final de Eurocopa contra Inglaterra, el domingo 14 de julio de 2024, en Berlín. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Rodri salió del partido en el minuto 88.

"Le haremos una prueba esta noche”, dijo Guardiola.

Rodri había mostrado su mejor nivel durante las últimas semanas tras recuperarse plenamente después de lesiones del ligamento cruzado anterior y en la ingle.

La ausencia de Rodri sería un golpe para las aspiraciones al título del City, segundo en la tabla. El equipo marcha tres puntos detrás de Arsenal, pero tiene un partido pendiente.

El ganador del Balón de Oro 2024 es uno de los pilares de la selección de España, campeona de la Eurocopa de 2024. España enfrentará a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí en el Mundial que arrancará a mediados de junio.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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