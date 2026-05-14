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Man City busca el triplete. Chelsea en crisis. La final de la Copa FA parece desigual. ¿Lo es?

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Esta edición de la Copa FA produjo la mayor sorpresa en sus 155 años de historia. ¿Por qué no una más?

Enzo Fernández de Chelsea celebra la victoria ante Leeds en las semifinales de la Copa FA, el domingo 26 de abril de 2026. (AP Foto/Alastair Grant)
Enzo Fernández de Chelsea celebra la victoria ante Leeds en las semifinales de la Copa FA, el domingo 26 de abril de 2026. (AP Foto/Alastair Grant) AP

Aunque, a primera vista, una victoria de Chelsea contra el Manchester City en la final del sábado no quedaría registrada como uno de los batacazos más memorables en la historia del torneo de fútbol más antiguo del mundo, sin duda alteraría los pronósticos.

Basta con considerar la situación de ambos equipos de cara al gran espectáculo en Wembley.

El City todavía está en la pelea por un triplete doméstico de trofeos. Conquistó previamente la Copa de la Liga inglesa. Es segundo en la Liga Premier, a dos puntos del Arsenal, con dos jornadas por disputarse, y apenas ha perdido un partido doméstico desde finales de noviembre.

La forma acompaña claramente al equipo de Pep Guardiola, aunque su nivel actual parezca por debajo del estándar de sus mejores versiones durante su etapa en el City.

Chelsea, en cambio, pese a haber gastado más de 1.000 millones de dólares para armar una plantilla que ganó el Mundial de Clubes hace menos de un año, está sumido en el caos.

Han despedido a dos técnicos desde el inicio del año. Liam Rosenior duró menos de cuatro meses y fue destituido en abril tras una racha de siete derrotas en ocho partidos en todas las competiciones.

Desde entonces, el balance apenas ha mejorado: Chelsea sigue sin ganar en la liga en siete encuentros y todo indica que se quedará fuera de la clasificación a la Liga de Campeones la próxima temporada.

Depende de un entrenador interino novato para intentar cerrar la campaña con una nota alta y negarle a Guardiola lo que sería su 17mo gran trofeo con el City y el 35to de su carrera.

Calum McFarlane fue ascendido desde un puesto en la academia de Chelsea para asumir como interino después de que Enzo Maresca, el entrenador campeón del Mundial de Clubes, fuera despedido en enero.

Ahora ha vuelto a ese cargo tras la salida de Rosenior.

El McFarlane-Guardiola suena a un duelo desparejo de proporciones épicas. ¿O no?

Pese a su experiencia extremadamente limitada como técnico, McFarlane —que anteriormente formó parte de la academia del City— ya ha conseguido algunos resultados destacados. Estuvo al frente del empate 1-1 de Chelsea de visita al City en enero.

Otra vez al mando, condujo a Chelsea a una victoria contra Leeds en las semifinales de la Copa FA y a un empate 1-1 en Liverpool la semana pasada.

En ese sentido, está adquiriendo la costumbre de lograr buenas actuaciones en las grandes citas.

Así que, aunque una victoria contra el City no se compararía del todo con la eliminación del vigente campeón Crystal Palace a manos del Macclesfield, de sexta división, en la tercera ronda, que un entrenador novato lleve a Chelsea al triunfo en Wembley es de por sí una historia poco probable.

Duelos clave

En la Premier, Brighton busca reforzar su impulso por clasificarse a la Liga de Campeones contra Leeds.

Brighton se encuentra en el séptimo puesto y puede subir al sexto con una victoria, por encima de Bournemouth, que enfrentará al City el martes.

West Ham puede salir de la zona de descenso con un triunfo en Newcastle. Superaría a Tottenham, que juega contra Chelsea el martes.

Arsenal puede acercarse un paso más al título cuando se enfrente al descendido Burnley el lunes,

Pero el partido más importante del fin de semana en el Reino Unido será en Escocia, donde Celtic recibe a Hearts en el último encuentro de la temporada.

Es un duelo en el que el ganador se lo lleva todo, con Hearts un punto por encima del Celtic, segundo. Un empate le bastaría a Hearts para ganar su primer título de liga desde 1960. El vigente campeón Celtic debe ganar para retener el trofeo.

Jugadores a seguir

Marc Guehi formó parte del Palace que perdió ante Macclesfield en enero. Ahora está a un partido de levantar la Copa FA, que ganó con el Palace al vencer al City en la final del año pasado.

Fuera de acción

Chelsea espera que Pedro Neto y Alejandro Garnacho estén disponibles para la final de la Copa FA tras lesiones musculares. Rodri Hernández y Abdukodir Khusanov están en la pelea por estar disponibles para el City.

Ben White, defensor de Arsenal, se pierde el resto de la temporada por una lesión del ligamento medial.

Fuera del campo

Pese a que la defensa del título de Liverpool en la Premier se desinfló temprano, el técnico Arne Slot está convencido de que su puesto está a salvo.

“No creo que yo decida eso por mi cuenta, pero tengo todas las razones para creer que seré el entrenador del Liverpool la próxima temporada”, manifestó.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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