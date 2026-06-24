Mamdani demuestra su poder con apoyos en Nueva York y más claves de las primarias del martes

El alcalde manifestó que se trataba de elegir a “mejores demócratas” que “vuelvan a poner a la gente trabajadora en el centro de la política”. El enfoque inquietó a algunos en la dirigencia demócrata, pero el resultado exhibió la creciente influencia de Mamdani.

En otros comicios del martes, dos facciones enfrentadas de la industria de la inteligencia artificial gastaron millones en una contienda por la Cámara que se convirtió en una pelea indirecta sobre la regulación tecnológica.

Y el presidente Donald Trump, después de que dos de sus candidatos elegidos para gobernador perdieran primarias republicanas este mes, se aseguró de que no volviera a ocurrir. El presidente respaldó a ambos candidatos en una segunda vuelta en Carolina del Sur — y obviamente uno de los candidatos que apoyó ganó.

Cuando Mamdani subió al escenario en Brooklyn la noche del martes, la multitud coreó “DSA”, las siglas de "Democratic Socialists of America" (Socialistas Democráticos de Estados Unidos).

Fue apenas la señal más reciente de un movimiento político en ascenso, y dos de los candidatos respaldados por Mamdani son socialistas democráticos.

En la primaria por el escaño de la representante demócrata Nydia Velázquez, que se retira, la asambleísta estatal Claire Valdez superó al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso. Mamdani respaldó a Valdez, y Velázquez respaldó a Reynoso.

El representante demócrata Adriano Espaillat perdió su intento de reelección frente a Darializa Avila Chevalier, otra socialista democrática respaldada por Mamdani. Avila Chevalier no ha ocupado cargos públicos antes y en una ocasión ayudó a organizar protestas propalestinas en la Universidad de Columbia.

Un tercer candidato respaldado por Mamdani, el ex contralor municipal Brad Lander, derrotó al representante Dan Goldman al postularse desde la izquierda de su rival. La contienda giró en parte en torno a la guerra en Gaza, y Lander acusó a Goldman de no ser lo suficientemente crítico con Israel.

Los tres vencedores probablemente ganarán en sus distritos demócratas, lo que también colocaría a tres aliados de Mamdani en el Congreso a partir de enero.

Lasher gana primaria donde se debatió la regulación de la IA

Una concurrida primaria demócrata en Manhattan se había convertido en una batalla indirecta entre dos poderosos bandos de la industria de la inteligencia artificial por un candidato: el asambleísta de Nueva York Alex Bores.

Bores, ex empleado de Palantir, había citado preocupaciones éticas al dejar la empresa e impulsó una de las regulaciones más amplias del país. Señaló esa legislación, que enfrentó resistencia de parte del sector, como un marco de referencia para cómo abordaría la regulación en el Congreso.

Su entrada en la contienda por el escaño del representante demócrata Jerry Nadler, que se retira, llevó a un grupo político financiado por inversionistas en OpenAI a gastar más de 7 millones de dólares en anuncios para atacar a Bores, solo para que un grupo contrario vinculado a Anthropic acudiera en su ayuda con más de 10 millones.

Bores se quedó corto en la primaria, que ganó el asambleísta Micah Lasher, un veterano del gobierno respaldado por líderes demócratas. Lasher había criticado a Bores al sugerir que estaría en deuda con la facción de las grandes tecnológicas que lo apoyaba.

“Tengo algunas noticias para las dos grandes empresas de IA que han mostrado un interés inusual en quién ganaba este escaño en el Congreso”, declaró la noche del martes. “No voy a ser sumiso a ninguno de ustedes cuando se trate de proteger a nuestros niños, nuestros empleos, nuestro medio ambiente”.

Jack Schlossberg, nieto del expresidente John F. Kennedy, y el exabogado republicano George Conway completaron el grupo de candidatos.

Trump se cubre, apoyando a ambos candidatos en Carolina del Sur

El presidente se enorgullece de su capacidad para elegir ganadores en primarias republicanas, pero tropezó en contiendas para gobernador a principios de este mes. Primero, el representante Randy Feenstra perdió frente al empresario Zach Lahn en Iowa; luego, el vicegobernador Burt Jones no alcanzó para vencer al multimillonario Rick Jackson en Georgia.

Así que Trump está vez se aseguró que su respaldo ganará: respaldó a ambos candidatos en Carolina del Sur. Tras respaldar inicialmente a la vicegobernadora Pamela Evette poco antes de la primaria, decidió también apoyar al fiscal general estatal Alan Wilson en la segunda vuelta.

“No puedo perjudicar a uno de ellos respaldando solo al otro, así que, por lo tanto, voy a respaldar, para gobernador de Carolina del Sur, tanto a Pam Evette como a Alan Wilson”, escribió en una publicación en redes sociales el viernes. “Es una abundancia de riquezas: con cualquiera de los dos no se puede fallar”.

Pareció una decisión premonitoria, y Wilson se colocó rápidamente en primer lugar en la segunda vuelta.

“Me sentí honrado de recibir su respaldo”, les dijo Wilson a sus simpatizantes sobre Trump al aceptar la victoria el martes. “Creo que vio la lucha en nuestra campaña, la energía en nuestra campaña. Y creo que le gusta un luchador y creo que eso lo convenció. Quiero darle las gracias, señor presidente”.

El respaldo de Trump fue otro ganador de la noche.

“¡Alan Wilson gana!”, publicó en redes sociales. “¡Respaldado por el presidente Trump!”

Exrepresentante vence a competidores más progresistas en Utah

Es inusual que las primarias demócratas de Utah atraigan mucha atención ya que el partido no ha tenido muchas posibilidades en el estado, firmemente republicano. Eso cambió cuando la redistribución de distritos del año pasado creó una única isla demócrata en el área de Salt Lake City.

El nuevo distrito fue suficientemente demócrata como para que los candidatos en la primaria se disputaran quién estaba más a la izquierda, una competencia a la que el exrepresentante Ben McAdams —quien ganó el martes— procuró adaptarse.

Cuando McAdams se postuló por última vez en 2018, al derrotar a un republicano, se describió como contrario al derecho al aborto y se presentó como moderado. Ahora, en el nuevo distrito inclinado a la izquierda, se comprometió a apoyar el derecho de una mujer de decidir sobre su cuerpo y se calificó de “moderado solo en el tono”.

Entre los candidatos más progresistas que lo desafiaron estuvo el senador estatal Nate Blouin, quien ha dicho que el electorado se había acostumbrado a demócratas que “se portarán bien” con los republicanos y que obtuvo el apoyo del senador Bernie Sanders.

Republicanos de Maryland buscan heredero de Hogan

El republicano Larry Hogan reinó como gobernador de Maryland durante ocho años, apoyado en una plataforma conservadora más moderada para mantener su posición en el estado de tendencia demócrata.

Tras la salida de Hogan, el gobernador demócrata Wes Moore asumió el cargo en 2023, y el martes ganó la primaria de su partido en su intento de reelección para un segundo mandato. Moore es visto ampliamente como un posible candidato presidencial en 2028.

Los republicanos votaron por Dan Cox, quien se inclinó más hacia la derecha entre los nueve candidatos y tenía una foto suya con Trump en el sitio web de su bufete. En campaña, se había comprometido a recortar impuestos y ampliar programas de vivienda.

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Bedayn reportó desde Austin, Texas, y Lodhi desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP