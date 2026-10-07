Mali dice que sus fuerzas recuperaron Kidal, un bastión rebelde norteño

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ARCHIVO - Buscadores de oro rompen piedras en Kidal, Mali, el 23 de enero de 2020. (AP Foto/Baba Ahmed, Archivo) AP

La toma del bastión tuareg, realizada por fuerzas aéreas y terrestres, contó con la ayuda del grupo paramilitar ruso Cuerpo de África, según un comunicado del portavoz del gobierno, el general de brigada Issa Ousmane Coulibaly, leído en la televisión estatal.

Pero, según los grupos armados que controlaban la ciudad, el ejército maliense entró en Kidal el martes sin combatir. Mohamed Elmaouloud Ramadane, portavoz del Frente de Liberación de Azawad, señaló en un comunicado de prensa que su retirada se debió en parte a lo que calificó como “el uso desproporcionado de medios aéreos por mercenarios rusos del Cuerpo de África”.

Mali lleva más de una década asolado por milicias afiliadas a Al Qaeda y al grupo Estado Islámico, así como por una rebelión separatista tuareg en el norte.

La vasta región del Sahel en África occidental se ha convertido en el lugar más mortífero del mundo para el extremismo. En los últimos años, los gobiernos militares de Mali, Burkina Faso y Níger han dejado de apoyarse en aliados occidentales y han recurrido a Rusia para obtener ayuda en el combate contra los combatientes afiliados a Al Qaeda o al grupo Estado Islámico.

El Cuerpo de África es una unidad militar rusa que ha reemplazado al grupo de mercenarios Wagner y se ha aliado con las fuerzas armadas de Mali para perseguir a extremistas.

El ejército maliense se retiró de Kidal en abril tras una serie de ataques en todo el país que derivaron en la muerte del ministro de Defensa, el general Sadio Camara.

Rida Lyammouri, experto en el Sahel del Policy Center for the New South, con sede en Marruecos, afirmó que recuperar Kidal “representa una gran victoria simbólica para el gobierno central”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP