Malasia aplica prohibición de cuentas en redes sociales a menores de 16 años

El logo de la app de TikTok en una pantalla, el 28 de septiembre de 2020, en Tokio. (AP Foto/Kiichiro Sato, Archivo) AP

Las normas exigen que las plataformas de redes sociales implementen sistemas de verificación de edad e impidan que los usuarios menores de 16 años puedan crear cuentas. Las medidas aplican a plataformas con al menos 8 millones de usuarios, como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.

Las empresas que no cumplan las normas podrían enfrentar sanciones de hasta 10 millones de ringgit (2,5 millones de dólares). Pero no se sancionará a los padres cuyos hijos logren eludir la ley.

El gobierno indicó que las medidas tienen como objetivo proteger a los niños de tener acceso a contenido dañino, el ciberacoso y las funciones de las plataformas diseñadas para fomentar un uso excesivo.

Otros países, incluidos Australia, Brasil e Indonesia, han introducido o anunciado restricciones o requisitos de edad para el acceso de niños a redes sociales. Países como Reino Unido, Francia, España, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur también analizan o desarrollan enfoques similares.

La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia señaló que las normas no pretenden impedir que los niños tengan acceso a internet o a la tecnología digital. En cambio, fijó expectativas para que los proveedores de servicios aborden los peligros que enfrentan en línea y garanticen la existencia de salvaguardas adecuadas para cada edad.

“Estas medidas ayudan a reforzar la protección de los niños en el entorno en línea, al tiempo que brindan mayor tranquilidad a los padres al momento de navegar riesgos digitales cada vez más complejos”, indicó el regulador en un comunicado el mes pasado.

Las plataformas estarán obligadas a incorporar funciones de seguridad desde el diseño, incluidas protecciones contra diseños manipuladores que fomenten el uso compulsivo, y tomar medidas contra cuentas de menores de edad y contenido perjudicial.

Las empresas tecnológicas aún no han detallado cómo cumplirán los nuevos requisitos de Malasia.

El órgano regulador indicó que se concederá un periodo de gracia para que las plataformas completen la implementación de los sistemas de verificación de edad.

Clara Koh, directora de políticas públicas de Meta para el Sudeste Asiático, había advertido en abril que la prohibición de Malasia a los menores de 16 años podría resultar contraproducente al llevar a los adolescentes hacia rincones no regulados del internet.

Explicó que Meta ha lanzado “cuentas para adolescentes” menores de 18 años que limitan el contacto, el tiempo de pantalla y la exposición a contenido inapropiado.

Las restricciones de Malasia se producen en momentos en que los gobiernos enfrentan cada vez más presión por atender las preocupaciones sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los niños y la seguridad en línea.

En Estados Unidos, un jurado ordenó en marzo a Meta y YouTube pagar millones de dólares en daños y perjuicios en un caso que alegaba que las funciones de diseño de las plataformas contribuyeron al daño que sufrió un joven usuario.

A pesar del apoyo de muchos padres, la medida de Malasia también ha suscitado inquietudes sobre la privacidad de los datos.

"Sigue claramente la tendencia, pero de una manera que está haciendo sonar las alarmas porque exige una identificación gubernamental para la verificación de edad”, destacó Benjamin Loh, profesor de ciencias sociales en la Universidad Monash en Malasia.

Añadió que experiencias en otros lugares dejan entrever que las restricciones basadas en la edad aún no han demostrado ser eficaces de manera consistente. Sin sanciones para los padres, sostuvo, las familias pueden eludir fácilmente la ley creando cuentas para sus hijos.

“Este es un gran vacío que, a menos que los reguladores estén dispuestos a corregir, hará que la ley tenga poco efecto al momento de impedir que los niños usen las redes sociales”, subrayó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP