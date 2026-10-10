Mahmud Abás aplaza otro año las elecciones legislativas palestinas

El presidente palestino Mahmud Abás asiste a la ceremonia de inauguración del Complejo de Innovación y Excelencia, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Ramala, Cisjordania. (AP Foto/Mahmoud Illean) AP

En lugar de llevarse a cabo el próximo mes como estaba previsto, el decreto publicado el viernes aplaza los comicios hasta el 11 de septiembre de 2027, según WAFA, la agencia oficial de noticias palestina. Las elecciones presidenciales, que no se han efectuado desde hace más de dos décadas, están programadas para el mismo día.

El aplazamiento deja a los actuales dirigentes palestinos sin ningún candidato que se les oponga, y amenaza con erosionar aún más la credibilidad de la Autoridad Palestina entre los palestinos y los países donantes que la financian.

El organismo, respaldado internacionalmente, está dominado por el partido de Abás, Fatah, y ha administrado partes semiautónomas de Cisjordania —ocupada por Israel— desde los acuerdos alcanzados en la década de 1990. Se ha vuelto cada vez más impopular a lo largo de la presidencia de Abás. Muchos palestinos lo consideran corrupto y critican su cooperación con Israel en materia de seguridad.

El decreto se anunció después de que un comité de altos funcionarios palestinos se reuniera el sábado por la mañana para debatir el aplazamiento de la votación. El Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina —encabezado por Abás— señaló en un comunicado que las condiciones en Jerusalén oriental, Cisjordania y la Franja de Gaza no eran propicias para celebrar elecciones, e hizo notar que Israel no había permitido que materiales electorales ni observadores internacionales ingresaran a Gaza.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Guideon Saar, escribió en la red social X que el “intento de Abás de arrastrar a Israel a esto, alegando falsamente que Israel impuso obstáculos para llevar a cabo elecciones, es otra mentira ridícula más, concebida para eludir la responsabilidad y la rendición de cuentas”.

La medida ya se esperaba después de que facciones palestinas de todo el espectro político se reunieran en El Cairo para conversar sobre el retraso de las elecciones, según dijo a The Associated Press previamente esta semana Mohamed al-Hindi, subsecretario general adjunto de la Yihad Islámica.

El movimiento Hamás calificó el aplazamiento como “un paso en la dirección correcta”, y sostuvo que las conversaciones posteriores deberían centrarse en reconstruir las instituciones palestinas y efectuar elecciones en una fecha posterior.

Los palestinos no han celebrado unos comicios legislativos desde 2006, cuando Hamás obtuvo la mayoría de los escaños. Entonces Israel y países occidentales boicotearon su gobierno, lo que azuzó meses de disturbios que desembocaron en la toma de Gaza por parte de Hamás al año siguiente. En las dos décadas transcurridas desde entonces el poder ha estado dividido entre Gaza y Cisjordania: Hamás ha controlado Gaza y la Autoridad Palestina de Abás ha ejercido el poder en Cisjordania.

Cisjordania se ha tornado cada vez más violenta en los últimos años, a medida que Israel ha ampliado asentamientos y puestos de avanzada. En ciudades bajo el control de la Autoridad se reportan con regularidad tanto ataques de colonos contra palestinos como redadas del ejército israelí.

Aunque el plan de alto el fuego mediado por Estados Unidos —alcanzado el año pasado— delineó un futuro papel para la Autoridad en Gaza, su función inmediata quedó en gran medida sin definir, mientras que Hamás ha seguido gobernando la Franja de Gaza, y los tecnócratas bajo la Junta de Paz permanecen en El Cairo a la espera de permiso para entrar al territorio y supervisar una transición de poder.

Antes del aplazamiento, las principales facciones no habían inscrito listas para competir en los comicios. Pero, tras bambalinas, funcionarios veteranos habían estado en conversaciones para unir fuerzas y desafiar a Abás. Había surgido una alianza improbable entre Hamás, la Yihad Islámica y un bloque encabezado por Mohamed Dahlan, exjefe de seguridad de Fatah. Previamente Hamás había expulsado a Dahlan de Gaza, y él se exilió en 2010 tras un choque con Abás.

“A Abás le aterroriza la alianza electoral que reúne a nuestra facción con facciones opositoras y fuerzas dentro de Fatah que rechazan su liderazgo”, declaró en un comunicado Dimitri Dilliani, portavoz de la facción de Dahlan.

Abás ha sido presidente desde 2005 y ha retrasado varias elecciones presidenciales y legislativas a lo largo de su mandato.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP