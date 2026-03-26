americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Magic frena racha de 6 derrotas al vencer a Kings 111-107 con 30 puntos de Banchero

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Paolo Banchero anotó 30 puntos, capturó nueve rebotes y repartió siete asistencias, para que el Magic de Orlando cortara una racha de seis derrotas al superar el jueves 111-107 a los Kings de Sacramento.

El italiano Paolo Banchero, del Magic de Orlando, elude a Precious Achiuwa, de los Kings de Sacramento, en el duelo del jueves 26 de marzo de 2026 (AP Foto/Willie J. Allen Jr.)
El italiano Paolo Banchero, del Magic de Orlando, elude a Precious Achiuwa, de los Kings de Sacramento, en el duelo del jueves 26 de marzo de 2026 (AP Foto/Willie J. Allen Jr.) AP

Banchero registró su tercer partido consecutivo con 30 unidades o más por el Magic (39-34), que durante su mala racha cayó por debajo del corte del minitorneo de repesca en la Conferencia Este. La seguidilla adversa llegó inmediatamente después de una racha de siete triunfos que lo había impulsado al quinto puesto.

Esta fue la 25ª vez en la carrera de cuatro años de Banchero en la que registró al menos 30 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. Solo Tracy McGrady (66) tiene más partidos de ese tipo.

Desmond Bane sumó 23 puntos y Jalen Suggs regresó tras ausentarse dos partidos por una enfermedad, con ocho puntos y cuatro asistencias en 34 minutos por Orlando, que quedó en un triple empate con Charlotte y Miami en la lucha por el octavo lugar.

Atlanta (41-32), Toronto (40-32) y Filadelfia (40-33) están apenas por delante, y los seis mejores equipos de cada conferencia tienen garantizado un lugar en los playoffs sin tener que pasar por los partidos del play-in.

DeMar DeRozan terminó con 33 puntos y 11 asistencias por los Kings, que recortaron una desventaja de nueve puntos a poco más de dos minutos del final hasta ponerse 116-115 con un triple de Daeqwon Plowden cuando quedaban 50,4 segundos. Suggs respondió con un triple cuando restaban 27,4 segundos para darle al Magic un margen mayor.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

EE.UU. revoca ciudadanía a cubana en Hialeah por fraude millonario a Medicare

EE.UU. revoca ciudadanía a cubana en Hialeah por fraude millonario a Medicare

Muere Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha en los tribunales

Muere Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha en los tribunales

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter