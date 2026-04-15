americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Madonna anuncia álbum secuela "Confessions on a Dance Floor: Part II"

NUEVA YORK (AP) — Como cantaba Madonna en su éxito de 2005, “Hung Up”, el tiempo pasa muy lentamente. Pero sigue avanzando.

La superestrella del pop anunció el miércoles que lanzará un nuevo álbum, “Confessions on a Dance Floor: Part II”, el 3 de julio a través de Warner Records, 21 años después del original.

Es emocionante por varias razones: el álbum es una secuela de su lanzamiento de 2005, “Confessions on a Dance Floor”, y su primer trabajo de larga duración en siete años, desde “Madame X” de 2019. The Associated Press calificó ese último álbum como un tropiezo; sin embargo, el “Confessions” original ha sido considerado ampliamente como un regreso a la cima de su poderío pop.

El primer “Confessions”, aclamado por la crítica y del que provienen éxitos como “Hung Up”, “Sorry”, “Get Together” y “Jump”, fue disco dance-pop para una nueva era de asistentes a clubes. La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA por sus siglas en inglés) lo certificó platino y ganó un Grammy al mejor álbum electrónico/dance en 2006.

Madonna ya había insinuado anteriormente un segundo trabajo de “Confessions”. En diciembre de 2024, compartió un video en Instagram en el que aparecía en el estudio con el productor del álbum original, Stuart Price.

En el anuncio oficial de prensa, Madonna compartió un manifiesto que ella y Price tenían para el álbum.

“Debemos bailar, celebrar y rezar con nuestros cuerpos. Son cosas que hemos estado haciendo durante miles de años; realmente son prácticas espirituales. Al fin y al cabo, la pista de baile es un espacio ritual. Es un lugar donde conectas, con tus heridas, con tu fragilidad. Irse de rave es un arte. Se trata de llevar tus límites al extremo y conectar con una comunidad de personas afines. El sonido, la luz y la vibración remodelan nuestras percepciones, arrastrándonos a un estado parecido al trance. La repetición del bajo no solo la oímos, sino que la sentimos. Altera nuestra conciencia y disuelve el ego y el tiempo”, escribió Madonna.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Destacados del día

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Trump lanza advertencia sobre Cuba: Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter