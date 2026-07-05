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Macron visitará Siria como primer líder occidental desde la caída de Assad, dice Damasco

DAMASCO (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron visitará Siria pronto, informó el domingo la prensa estatal siria, lo que lo convertirá en el primer líder occidental en llegar al país desde la destitución del expresidente Bashar Assad en 2024.

El presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio de los Elíseos en París, el 2 de julio del 2026. (Simon Wohlfahrt/Pool Photo via AP)
El presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio de los Elíseos en París, el 2 de julio del 2026. (Simon Wohlfahrt/Pool Photo via AP) AP

Macron recibió en París al presidente sirio Ahmad al-Sharaa, el exlíder islamista que tomó el poder en Damasco, en mayo de 2025, y prometió que presionaría a la Unión Europea y a Estados Unidos para que levantaran las asfixiantes sanciones contra Siria, la mayoría de las cuales ya han sido eliminadas.

El palacio presidencial francés no hizo comentarios el domingo sobre el viaje de Macron a Siria.

La agencia estatal de noticias siria SANA, citando a la oficina de al-Sharaa, no dio detalles sobre cuándo visitará Macron. Sin embargo, asistirá a una cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el martes y el miércoles.

Macron estará acompañado por inversionistas y representantes de empresas francesas, indicó SANA.

El conflicto de 14 años en Siria ha matado a casi medio millón de personas y ha desplazado a millones. La infraestructura de Siria está en ruinas y, aunque otros países y empresas han hecho grandes promesas de inversión, el país aún necesita cientos de miles de millones de dólares para reconstruirse y sacar a millones de la pobreza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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