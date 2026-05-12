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MacKenzie Gore lanza 8 entradas, su mejor marca, y Rangers vencen a Diamondbacks por 7-4

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — MacKenzie Gore permitió tres hits en una labor de ocho innings, la más prolongada en su carrera, y los Rangers de Texas derrotaron el martes 7-4 a los Diamondbacks, con vuelacercas de Joc Pederson y Ezequiel Durán.

MacKenzie Gore, de los Rangers de Texas, cumple con su apertura ante los Diamondbacks de Arizona, el martes 12 de mayo de 2026 (AP foto/Tony Gutiérrez)
MacKenzie Gore, de los Rangers de Texas, cumple con su apertura ante los Diamondbacks de Arizona, el martes 12 de mayo de 2026 (AP foto/Tony Gutiérrez) AP

Jake Burger se fue de 3-3 con una base por bolas y dos carreras impulsadas, y se embasó cuatro veces, la mayor cifra en su campaña.

Gore (3-3) permitió el jonrón solitario del venezolano Ildemaro Vargas en la tercera entrada. Realizó apenas 95 lanzamientos e igualó la apertura más larga de un lanzador de Texas este año.

Ponchó a cinco adversarios y dio una base por bolas. El zurdo de 27 años, en su quinta temporada en las Grandes Ligas, había trabajado siete entradas en seis ocasiones previamente.

Vargas también conectó un sencillo impulsor en la novena en una noche en que bateó de 4-2 y elevó su promedio de bateo a .336.

El jardinero derecho de los Rangers, Brandon Nimmo, salió en la sexta entrada después de que su pie izquierdo golpeó el borde del pie del primera base Vargas cuando intentaba embasarse con un sencillo dentro del cuadro. El corredor emergente Sam Haggerty lo reemplazó.

Pederson conectó jonrón en el segundo lanzamiento de Zac Gallen (1-4). El dominicano Duran la sacó en la cuarta, y su sencillo dentro del cuadro produjo una carrera e hizo que Gallen saliera del juego en la quinta.

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