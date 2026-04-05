Lyon empata 0-0 en Angers y extiende a 9 partidos su racha sin ganar

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Folarin Balogun habla durante una conferencia de prensa antes del entrenamiento de la selección nacional masculina de fútbol, el viernes 27 de marzo de 2026, en Marietta, Georgia. (Foto AP/Ronald Blum) AP

En busca de su primer triunfo desde mediados de febrero, al equipo de Paulo Fonseca le faltaron ideas en un partido que ofreció pocas ocasiones para ambos equipos.

Lyon tiene por delante un calendario complicado, con partidos contra el líder Paris Saint-Germain y el segundo clasificado Lens en sus seis encuentros restantes de la Ligue 1. El siete veces campeón marcha actualmente quinto, a dos unidades del Lille, que es tercero.

Un Mónaco en buena forma recibe más tarde al cuarto clasificado Marsella.

Los tres primeros de Francia se clasifican directamente para la Liga de Campeones, mientras que el equipo que termina cuarto disputa la fase de repechaje.

El viernes, el campeón defensor PSG amplió a cuatro puntos su ventaja sobre Lens al vencer 3-1 al Tolosa.

Lens tuvo una mala noche el sábado y fue superado claramente 3-0 por el Lille, su rival del norte.

__ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP