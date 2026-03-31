Lula mantiene a su vicepresidente como compañero de fórmula para las elecciones de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, centro, junto a un avión de combate F-39E Gripen durante una ceremonia para presentar la primera aeronave supersónica ensamblada en Brasil, desarrollada por Saab, en la planta Embraer en Gaviao Peixoto, Brasil, el miércoles 25 de marzo de 2026. De izquierda a derecha, el comandante de la Fuerza Aérea de Brasil Marcelo Kanitz Damasceno, el CEO de Embraer Francisco Gomes Neto, el ministro de Defensa José Mucio, Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin, y el CEO de Saab Micael Johansson. (AP Foto/Andre Penner) AP

Lula, un izquierdista de 80 años, había enfrentado presión para elegir a un compañero de fórmula distinto, proveniente de un partido de derecha más grande, pero se impuso su lealtad al exgobernador del estado de São Paulo.

Alckmin, de 73 años, un político de centroderecha que se postuló sin éxito contra Lula a la presidencia en 2006, también es el actual ministro de Industria del gobierno.

El presidente brasileño señaló que Alckmin dejará su cargo ministerial para ser elegible, de acuerdo con la ley electoral del país.

“Nuestro compañero Alckmin tendrá que dejar el Ministerio de Industria. Tendrá que dejarlo porque volverá a ser candidato a vicepresidente”, dijo Lula durante una reunión del gabinete en Brasilia, la capital.

La ley electoral de Brasil establece que los ministros del gobierno deben dejar sus cargos en el gabinete antes del 4 de abril si se postulan a un cargo en las elecciones generales de octubre. Otros ministros del gobierno también saldrán para postularse a otros puestos.

Alckmin tiene raíces conservadoras y de derecha, lo que le sirvió a Lula en su ajustada victoria contra el entonces presidente Jair Bolsonaro en 2022. Este año, se espera que el mandatario se enfrente al senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos de su predecesor. Las encuestas muestran a ambos en un empate técnico.

El doctor Alckmin, como lo llaman muchos brasileños, es un político católico de voz suave que gobernó tres veces el estado más rico de Brasil. En 2006, perdió por un amplio margen la presidencia frente a Lula en una segunda vuelta. En 2018, comenzó la campaña como favorito para ganar y más tarde fue arrollado por Bolsonaro en la primera vuelta. Bolsonaro luego derrotó al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad.

En 2022, Alckmin se unió al Partido Socialista Brasileño para postularse junto a Lula, dejando atrás el Partido de la Social Democracia Brasileña, de centroderecha, que ayudó a fundar tres décadas antes.

Durante su periodo como vicepresidente, Alckmin ha sido un miembro clave de la administración de Lula en las discusiones arancelarias con el gobierno de Estados Unidos y en las gestiones que llevaron a la conclusión de un acuerdo entre el bloque comercial sudamericano Mercosur y la Unión Europea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP