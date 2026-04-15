Lula defiende al papa en mensaje a católicos tras críticas de Trump

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El papa León XIV saluda a simpatizantes tras salir de una visita al orfanato Ngul Zamba (Poder de Dios) en Yaoundé, Camerún, el miércoles 15 de abril de 2026 en el tercer día de su viaje apostólico a África. (Alberto Pizzoli, Pool Foto vía AP) AP

La mañana del miércoles, durante su viaje a Camerún, el primer papa nacido en Estados Unidos insistió en que “el mensaje que el mundo necesita escuchar hoy” es de paz y diálogo. En los últimos días, Trump ha redoblado sus críticas a los comentarios de León contra la guerra en Irán.

Lula, de 80 años, que se postula para la reelección en octubre, habló en un mensaje de video enviado a una reunión de la conferencia nacional de obispos de Brasil.

“Mi más profunda solidaridad con el papa León XIV. A lo largo de la historia de la humanidad, quienes abogan por la paz y por los oprimidos han sido atacados por personas poderosas que creen ser deidades a las que hay que adorar”, señaló Lula. “Es mejor tener un corazón lleno de amor que el poder de las armas y el dinero”.

La disputa entre León y el presidente estadounidense estalló cuando el papa dijo que Dios no bendice a quienes lanzan bombas. El pontífice también calificó de “verdaderamente inaceptable” la amenaza de Trump de aniquilar la civilización iraní. Luego, el presidente de Estados Unidos sostuvo que León es débil frente al crimen y es un cautivo de la izquierda, y afirmó que el pontífice le debía su cargo a él.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP