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Luka Doncic anota 41 puntos pero comete su 16ta técnica en triunfo de Lakers 116-99 ante Nets

LOS ÁNGELES (AP) — Luka Doncic anotó 41 puntos y capturó ocho rebotes pero cometió su 16ª falta técnica —que activa una suspensión—, durante la victoria conseguida el viernes por los Lakers de Los Ángeles, 116-99 sobre los Nets de Brooklyn.

Austin Reaves anotó 15 de sus 26 puntos en el cuarto periodo por los Lakers, que al fin se despegaron de los jóvenes Nets para asegurar su 11ª victoria en 12 partidos. LeBron James sumó 14 puntos y ocho asistencias por Los Ángeles en su regreso tras una gira de 5-1 como visitantes que los ha colocado terceros en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Josh Minott totalizó 18 puntos y seis rebotes en la 10ª derrota consecutiva de Brooklyn. Nic Claxton y Ziaire Williams anotaron 16 puntos cada uno y encabezaron el enérgico esfuerzo de los Nets, pero ambos titulares se quedaron en la banca durante todo el cuarto periodo, al igual que Noah Clowney.

Los jóvenes Nets se mantuvieron a la par de unos Lakers cansados por el viaje hasta los minutos finales, borrando una desventaja temprana de dos dígitos y tomando la delantera en el cuarto periodo.

Sin embargo, sufrieron su 20ª derrota en 22 partidos.

Doncic encestó cinco triples en su 15º partido de 40 puntos de la temporada, pero la superestrella eslovena se metió en problemas cuando a él y a Williams les señalaron faltas técnicas dobles en el tercer periodo.

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