americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Luka Doncic anota 27 puntos y Lakers remontan ante Pelicans, 110-101

LOS ÁNGELES (AP) — Luka Doncic anotó 27 puntos, capturó 10 rebotes y repartió siete asistencias, LeBron James sumó 21 tantos y los Lakers de Los Ángeles remontaron para vencer el martes 110-101 a los Pelicans de Nueva Orleans, con lo cual hilvanaron su tercer triunfo.

LeBron James, alero de los Lakers de Los Ángeles, observa el balón durante el partido del martes 3 de marzo de 2026, ante los Pelicans de Nueva Orleáns (AP Foto/Mark J. Terrill)
LeBron James, alero de los Lakers de Los Ángeles, observa el balón durante el partido del martes 3 de marzo de 2026, ante los Pelicans de Nueva Orleáns (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Deandre Ayton aportó 13 puntos y ocho rebotes para los Lakers, que revirtieron un déficit en el cuarto periodo y se sobrepusieron a 21 pérdidas de balón. Anotaron 14 puntos seguidos en el tramo final y cerraron con una racha de 24-7.

El repunte postrero estuvo encabezado por Doncic y por Austin Reaves, quien falló sus primeros ocho tiros de la noche antes de terminar con 15 puntos.

Zion Williamson anotó 24 puntos en su regreso tras ausentarse un partido después de lastimarse el tobillo el sábado. Los Pelicans, que perdieron apenas por segunda vez en seis encuentros, disputaron su cuarto compromiso de una gira de seis visitas por la Costa Oeste.

Trey Murphy III anotó 21 puntos y Saddiq Bey totalizó 18.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

EE.UU. prepara acusación penal secreta contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

EE.UU. prepara acusación penal secreta contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter