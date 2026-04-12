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Los suplentes de Celtics vencen 113-108 a Orlando y mandan a Magic al play-in ante 76ers

BOSTON (AP) — Baylor Scheierman anotó 30 puntos, la mayor cifra de su carrera; Luka Garza sumó 27, incluido un triple clave con 31,6 segundos por jugar, y los suplentes de los Celtics de Boston derrotaron 113-108 a Orlando la noche del domingo, enviando al Magic a un partido del torneo play-in como visitante.

Baylor Scheierman (55), de los Celtics de Boston, reacciona después de anotar durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra del Magic de Orlando, el domingo 12 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/Mark Stockwell)
Baylor Scheierman (55), de los Celtics de Boston, reacciona después de anotar durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra del Magic de Orlando, el domingo 12 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

Ron Harper Jr. logró 27 puntos, su mejor marca personal, para Boston, y Garza capturó 12 rebotes.

Paolo Banchero encabezó a Orlando con 23 unidades, 11 asistencias y 10 rebotes, y Jalen Suggs anotó 23 tantos.

El Magic (45-37) había ganado cinco seguidos y parecía listo para asegurar un partido en casa como el séptimo preclasificado de la Conferencia Este antes de la derrota. Llegó empatado con Toronto en el sexto puesto, pero cayó al octavo y enfrentará a Filadelfia.

Boston dejó fuera a ocho de sus jugadores habituales de la rotación, incluidas las estrellas Jayson Tatum y Jaylen Brown.

Tras jugar la mayor parte de la temporada sin Tatum, quien se recuperaba de una cirugía del tendón de Aquiles, los Celtics (56-26) firmaron una campaña mejor de lo esperado al quedarse con el segundo puesto del Este.

Un tiro libre de Wendell Carter Jr. recortó la ventaja de Boston a 108-105 con 1:37 por jugar y un triple de Suggs desde el ala derecha empató el marcador, antes de que Garza recibiera un pase tras un saque de banda, se girara y encestara su triple.

Los Celtics ganaban 101-85 al inicio del último cuarto antes de que el Magic redujera la diferencia a cinco puntos con una bandeja de Banchero cuando faltaban poco menos de cuatro minutos.

Impulsados principalmente por Harper y Scheierman, los suplentes de Boston se mantuvieron cerca al comienzo, quedaron abajo por doble dígito a mitad del segundo cuarto y luego reaccionaron con una lluvia de triples (9 de 16) en el tercer periodo para superar al Magic 42-20 en ese tramo y abrir una ventaja de 94-81.

Los Celtics encestaron cuatro triples en un lapso de 1:48 —dos de Scheierman— durante una racha de 12-2 que los puso al frente.

Boston espera a su rival de primera ronda de los playoffs.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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