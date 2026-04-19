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Los Pistons abren los playoffs con un tropiezo como 1ros del Este

DETROIT (AP) — Los Pistons de Detroit abrieron los playoffs de la NBA con un tropiezo.

Cade Cunningham (2), de los Pistons de Detroit, discute una acción con el entrenador del equipo, J.B. Bickerstaff, izquierda, durante la primera mitad del juego 1 de la serie de postemporada de la NBA de primera ronda, el domingo 19 de abril de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson)
Cade Cunningham (2), de los Pistons de Detroit, discute una acción con el entrenador del equipo, J.B. Bickerstaff, izquierda, durante la primera mitad del juego 1 de la serie de postemporada de la NBA de primera ronda, el domingo 19 de abril de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Detroit llegó a la postemporada como el equipo en el primer lugar de la Conferencia Este, hablando abiertamente de superar expectativas modestas y ganar el cuarto campeonato de la franquicia.

Si los Pistons no juegan mejor de lo que lo hicieron en la derrota 112-101 ante Orlando el domingo por la noche en el primer juego, podrían quedar eliminados en la primera ronda otra vez.

Cade Cunningham expresó tras anotar un récord personal en playoffs de 39 puntos y recibir poca ayuda de sus compañeros: “Estamos enfermos por haber perdido este. Es una serie larga”.

Detroit, que ha perdido un récord de la NBA de 11 partidos consecutivos de postemporada en casa, vuelve a recibir al Magic el miércoles por la noche.

Los Pistons no ganan un partido de playoffs como locales desde 2008, que también es el último año en que avanzaron en la postemporada.

Arrancaron lentos ante el Magic y tenían una excusa incorporada: jugaban por primera vez en una semana.

“No salimos con la energía adecuada”, reconoció Cunningham.

También estuvieron apagados al inicio del tercer cuarto, y eso es más difícil de explicar.

“Los estuvimos persiguiendo toda la noche. Tuvimos algunos arreones para volver a meternos en el partido”, comentó el entrenador J.B. Bickerstaff.

El Magic, en cambio, pareció listo para jugar apenas dos noches después de aplastar a Charlotte en un partido de eliminación para ganarse un lugar en los playoffs.

“Ellos han estado parados y nosotros hemos encontrado un poco de ritmo. Eso siempre influye”, señaló el entrenador del Magic, Jamahl Mosley.

Detroit nunca estuvo al frente.

Cunningham encestó un triple para empatar a mitad del tercer cuarto, pero desperdiciaron la oportunidad al permitir 14 de los siguientes 17 puntos y no pudieron recuperarse.

Detroit terminó con un mínimo de la temporada de 31 canastas, al acertar apenas el 40% de sus tiros. Tobias Harris anotó 17 puntos como el único jugador en dobles dígitos aparte de Cunningham, pero falló 10 de 15 lanzamientos.

El All-Star Jalen Duren, que promedió casi 20 puntos en la temporada regular, se limitó a cuatro tiros y ocho puntos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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