americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Piratas fichan al veterano bateador designado Marcell Ozuna

Marcell Ozuna se muda a Pittsburgh.

Marcell Ozuna de los Bravos de Atlanta durante un juego contra los Nacionales de Washington, el 17 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)
Marcell Ozuna de los Bravos de Atlanta durante un juego contra los Nacionales de Washington, el 17 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

El toletero dominicano de 35 años alcanzó un acuerdo en la agencia libre con los Piratas por un año y un valor total de 12 millones de dólares según informó el lunes a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo está pendiente de que Ozuna pase un examen físico.

Ozuna proporcionaría a los Piratas otro bate experimentado para potencialmente mejorar una alineación que estuvo entre las peores de las mayores en 2025. El derecho Ozuna bateó para .232 con 21 jonrones y 68 carreras impulsadas la temporada pasada con Atlanta.

Ozuna ganaría 10,5 millones en 2026 y tiene una opción mutua del club por 16 millones en 2027, con una cláusula de rescisión de 1,5 millones.

Pittsburgh adquirió previamente al segunda base Brandon Lowe y firmó al primera base/jardinero Ryan O'Hearn, ambos con credenciales All-Star, durante una temporada baja inusualmente activa para un club que quiere brindar apoyo a un joven cuerpo de lanzadores liderado por Paul Skenes, el último ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional.

La llegada de Ozuna podría significar que Pittsburgh ha pasado la página sin Andrew McCutchen, pilar del equipo. El cinco veces All-Star de 39 años y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2013 — con 12 de sus 17 temporadas en las mayores con los Piratas, sigue sin firmar después de batear para .239 con 13 jonrones esencialmente como el bateador designado del club.

Ozuna cuenta con tres selecciones al Juego de Estrellas y acumula un promedio al bate de .269 en 13 temporadas con Miami, San Luis y Atlanta. Ha bateado por encima de .300 en tres ocasiones, la más reciente en 2024.

Uno de los pocos lugares donde Ozuna ha tenido dificultades es el PNC Park, su nuevo hogar. Ozuna tiene un promedio de bateo de .225 con apenas un jonrón en 36 juegos en el estadio, que históricamente ha sido difícil para los bateadores derechos.

Los Piratas confían en que Ozuna lo resolverá para darle un poco de equilibrio a una alineación predominantemente zurda. Lowe, O'Hearn y el jardinero Oneil Cruz son zurdos. El jardinero Bryan Reynolds es ambidiestro.

Pittsburgh abrirá el entrenamiento de primavera cuando los lanzadores y receptores se reporten a su complejo en Bradenton, Florida, más tarde esta semana.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de uno de los peores shows y EEUU se divide

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones
ALARMA

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones

No fue el menor detenido por ICE: aclaran quién es el niño que aparece en el Super Bowl con Bad Bunny

No fue el menor detenido por ICE: aclaran quién es el niño que aparece en el Super Bowl con Bad Bunny

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter