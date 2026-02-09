Los Piratas fichan al veterano bateador designado Marcell Ozuna

Marcell Ozuna de los Bravos de Atlanta durante un juego contra los Nacionales de Washington, el 17 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

El toletero dominicano de 35 años alcanzó un acuerdo en la agencia libre con los Piratas por un año y un valor total de 12 millones de dólares según informó el lunes a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo está pendiente de que Ozuna pase un examen físico.

Ozuna proporcionaría a los Piratas otro bate experimentado para potencialmente mejorar una alineación que estuvo entre las peores de las mayores en 2025. El derecho Ozuna bateó para .232 con 21 jonrones y 68 carreras impulsadas la temporada pasada con Atlanta.

Ozuna ganaría 10,5 millones en 2026 y tiene una opción mutua del club por 16 millones en 2027, con una cláusula de rescisión de 1,5 millones.

Pittsburgh adquirió previamente al segunda base Brandon Lowe y firmó al primera base/jardinero Ryan O'Hearn, ambos con credenciales All-Star, durante una temporada baja inusualmente activa para un club que quiere brindar apoyo a un joven cuerpo de lanzadores liderado por Paul Skenes, el último ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional.

La llegada de Ozuna podría significar que Pittsburgh ha pasado la página sin Andrew McCutchen, pilar del equipo. El cinco veces All-Star de 39 años y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2013 — con 12 de sus 17 temporadas en las mayores con los Piratas, sigue sin firmar después de batear para .239 con 13 jonrones esencialmente como el bateador designado del club.

Ozuna cuenta con tres selecciones al Juego de Estrellas y acumula un promedio al bate de .269 en 13 temporadas con Miami, San Luis y Atlanta. Ha bateado por encima de .300 en tres ocasiones, la más reciente en 2024.

Uno de los pocos lugares donde Ozuna ha tenido dificultades es el PNC Park, su nuevo hogar. Ozuna tiene un promedio de bateo de .225 con apenas un jonrón en 36 juegos en el estadio, que históricamente ha sido difícil para los bateadores derechos.

Los Piratas confían en que Ozuna lo resolverá para darle un poco de equilibrio a una alineación predominantemente zurda. Lowe, O'Hearn y el jardinero Oneil Cruz son zurdos. El jardinero Bryan Reynolds es ambidiestro.

Pittsburgh abrirá el entrenamiento de primavera cuando los lanzadores y receptores se reporten a su complejo en Bradenton, Florida, más tarde esta semana.

