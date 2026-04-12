Los partidos del play-in de la NBA toman forma: Heat-Hornets y Magic-76ers listos

Ron Harper Jr. (13), de los Celtics de Boston, penetra hacia la canasta mientras Tristan da Silva (23), del Magic de Orlando, defiende durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el domingo 12 de abril de 2026, en Boston. (Foto AP/Mark Stockwell) AP

Los cruces de la postemporada del Este — tantos como se pueden conocer a estas alturas, al menos — ya quedaron definidos. Miami viaja a Charlotte para un partido del play-in el martes, mientras que Orlando va a Filadelfia para un partido de “ganas y entras” el miércoles.

El ganador de Orlando-Filadelfia jugará contra Boston, segundo preclasificado, en la primera ronda, mientras que el perdedor de ese enfrentamiento se medirá el viernes con el ganador de Miami-Charlotte para decidir quién jugará contra Detroit, primer preclasificado, en una serie de cuartos de final del Este.

También quedaron definidos los enfrentamientos de primera ronda entre Nueva York, tercer preclasificado, y Atlanta, sexto, junto con Cleveland, cuarto, y Toronto, quinto. Los primeros partidos de esas series serán el próximo fin de semana.

“Nuestro grupo entiende qué nos hace ganar y qué nos hace perder”, manifestó el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Y eso es lo más importante”.

Los Celtics vencieron al Magic, lo que hizo caer a Orlando al octavo puesto para el play-in. Eso también garantizó que el partido Miami-Charlotte se juegue el martes, ya que Filadelfia no puede albergar partidos de baloncesto el lunes ni el martes debido a conflictos de programación del recinto con los Flyers de la NHL.

Los cruces de la Conferencia Oeste se definirían más tarde el domingo.

Phoenix recibirá el martes a los Clippers de Los Ángeles o a Portland para decidir el séptimo puesto de playoffs — y un cruce de primera ronda con San Antonio, segundo preclasificado del Oeste—, mientras que Golden State visitará el miércoles a Clippers o a Portland en un partido de eliminación para ver quién queda a un partido de acercarse a un cruce de primera ronda con Oklahoma City, primer preclasificado del Oeste.

Denver y los Lakers de Los Ángeles serán el tercer y el cuarto preclasificados, en algún orden. El tercero se enfrentará a Minnesota, sexto, en la primera ronda, mientras que el cuarto jugará contra Houston, quinto lugar.

Cae récord de puntos

Se anotaron más puntos esta temporada que en cualquier otra en la historia de la NBA, y el récord anterior de 282.127 puntos fue superado la noche del domingo — con alrededor de siete partidos aún por disputarse en el calendario.

No será un récord de puntos por partido; esa marca de 118,8 puntos por equipo, por partido, se mantiene desde 1961-62. Al llegar al domingo, el ritmo de esta temporada de 115,6 puntos por equipo era el sexto mejor en la historia de la NBA.

Jokic juega, será elegible para premios

Nikola Jokic, de Denver, participó en el partido de los Nuggets contra San Antonio la noche del domingo, lo que elevó su total a 65 partidos en la temporada — y, por lo tanto, le daría elegibilidad en las boletas de votación para los premios de la NBA que se enviarán más adelante esta semana.

Jokic fue segundo en la votación del MVP del año pasado, solo por detrás de Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City. Eso convirtió a Jokic en apenas el tercer jugador en la historia de la NBA con un resultado entre los dos primeros en cinco o más temporadas consecutivas, uniéndose a Bill Russell y Larry Bird.

Jokic ganó el MVP en 2021, 2023 y 2024, además de haber sido segundo en 2022 y nuevamente el año pasado.

Russell y Bird, dos grandes de los Celtics de Boston, fueron primero o segundo en la votación durante seis temporadas consecutivas.

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FUENTE: AP