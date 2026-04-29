Los partidos del Mundial podrían ser sofocantes. Así se preparan para el calor extremo

ARCHIVO - Park Yong-woo de Al Ain se refresca durante una pausa del partido contra Wydad AC en el Mundial de Clubes, el 26 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Dieciséis ciudades de Estados Unidos, México y Canadá albergarán el Mundial 2026 en junio y julio. En promedio, julio es el mes más caluroso del año en el territorio continental de Estados Unidos, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica , y no ha hecho más que calentarse desde que comenzaron los registros en 1895. Las temperaturas de globo y bulbo húmedo, que tienen en cuenta la humedad, la velocidad del viento, el ángulo del sol y otros factores, podrían superar los 90 F (32 C) por las tardes en las ciudades texanas de Dallas y Houston y en Monterrey, México, según muestran las investigaciones.

“Casi todas las sedes, 14 de 16, experimentan niveles de calor extremo, lo que podría ser potencialmente peligroso para los jugadores, los árbitros y posiblemente los espectadores”, dijo Donal Mullan, profesor titular en la Queen’s University de Belfast que encabezó el año pasado un artículo que examinó los riesgos por calor en las ciudades sede de este año,

Algunos estadios tienen la ventaja de estar completamente cubiertos, lo que reduce los riesgos.

La exposición al calor, intensificada durante el esfuerzo, puede provocar náuseas, deshidratación, dolores de cabeza, derrames cerebrales y, en casos extremos, la muerte. La preocupación de algunos por la posibilidad de que millones de personas queden expuestas durante el torneo se intensificó en marzo, cuando temperaturas récord afectaron a grandes zonas de Estados Unidos. Y, con el aumento de las temperaturas globales debido a la contaminación por la quema de petróleo, gas y carbón, los científicos han advertido que organizar torneos de fútbol en verano se está volviendo más peligroso.

El Mundial 2022 en Qatar se trasladó del verano al invierno por la amenaza del calor extremo. El Mundial de Clubes del año pasado vivió una ola de calor que hizo que las temperaturas se dispararan hasta los 90 F (32 C) y más en muchas zonas. Tras el evento, el sindicato mundial de futbolistas advirtió que el calor extremo probablemente sería un problema aún mayor en los próximos dos mundiales masculinos. El Mundial 2030 será coorganizado por España, Portugal y Marruecos.

Este año, las ciudades sede, los estadios y la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, trabajan para proteger a jugadores y espectadores mediante evaluaciones del riesgo por calor, el refuerzo de la sombra, zonas de enfriamiento y acceso al agua, el despliegue de equipos médicos durante los eventos y otras medidas.

Algunos planes aún se están ultimando, pero a continuación se presenta un vistazo de lo que se puede esperar dentro de los estadios y en los eventos al aire libre:

Protecciones

Los jugadores tendrán pausas de hidratación de 3 minutos a mitad de cada tiempo, independientemente de las condiciones meteorológicas, informó la FIFA. Otros planes de bienestar incluyen permitir a los equipos lo habitual de hasta cinco sustituciones, un mínimo de tres días de descanso entre partidos, y que el personal y los suplentes tengan acceso a bancos con control climático en los partidos al aire libre. Las condiciones climáticas se tienen en cuenta en el calendario de partidos.

“Los partidos al aire libre durante las horas más calurosas del día se han limitado estratégicamente, los horarios de inicio se han ajustado en ciertos mercados y, cuando sea posible, se ha dado prioridad a que los partidos previstos en franjas más cálidas se disputen en estadios cubiertos”, indicó la FIFA.

La federación también creó un Grupo de Trabajo para la Mitigación y Gestión de Enfermedades por Calor, integrado por expertos médicos y operativos. Antes de los partidos, están ultimando sistemas de alerta de riesgo por calor, coordinando planes de acción médica en los estadios y otras directrices estandarizadas.

Mensajes sobre el calor

Las autoridades vigilarán las condiciones meteorológicas y estarán preparadas para activar planes por calor extremo si determinan que las temperaturas son demasiado altas. Si se activan, los planes incluirán el envío de mensajes de seguridad pública sobre cómo protegerse del calor y cómo reconocer señales de agotamiento por calor y derrame cerebral.

Si la agencia federal de Canadá emite una advertencia oficial por calor, por ejemplo, la ciudad de Vancouver añadirá más fuentes temporales de agua potable, estaciones de lavado de manos y de nebulización en el exterior para complementar su campaña multilingüe de concienciación sobre el calor.

A lo largo de las principales rutas del torneo y de los festivales, voluntarios también proporcionarán información de seguridad frente al calor a asistentes y trabajadores.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles señaló que difundirá información sobre seguridad frente al calor y una hidratación adecuada antes y durante los partidos. También pondrá en marcha un panel público sobre el calor con datos casi en tiempo real sobre visitas a urgencias relacionadas con el calor en el condado.

La ciudad de Nueva York estará preparada para enviar notificaciones en 14 idiomas diferentes a sus 1,5 millones de suscriptores de alertas públicas, así como a visitantes internacionales a través de la aplicación Everbridge y canales de WhatsApp.

Las campañas educativas son útiles para promover la hidratación, el uso de sombra y otras medidas, pero las investigaciones muestran que difundir información de manera pasiva no siempre tiene el efecto previsto, explicó William Adams, profesor adjunto de kinesiología en la Universidad Estatal de Michigan que investiga el estrés térmico por esfuerzo entre atletas. Se requiere un enfoque más activo, pero eso no es realmente viable en eventos grandes como este, añadió.

También habrá personal médico desplegado y disponible en los FIFA Fan Festivals y alrededor de varios estadios durante los partidos para atender enfermedades relacionadas con el calor, incluido en el Estadio de Toronto en Canadá y el Estadio de Dallas en Texas.

En los eventos al aire libre de Dallas, todos los profesionales médicos tendrán acceso a hielo y bolsas para inmersión en hielo, y el recinto del festival de la ciudad —donde la gente puede ver los partidos en directo— también contará con dos puestos médicos en ubicaciones con control climático.

Mayor acceso a sombra, agua y estaciones de enfriamiento

Las ciudades y los estadios aumentarán el acceso a sombra, áreas de enfriamiento y agua para espectadores y trabajadores.

Además de estar lista para implementar sus planes de respuesta al calor y al humo si fuera necesario, la Oficina de Gestión de Emergencias de Seattle, en el estado de Washington, está explorando el uso de autobuses con aire acondicionado, carpas y nebulizadores de agua en festivales de aficionados y partidos.

En Vancouver, habrá áreas de asientos con sombra en todos los distintos eventos del torneo y en ubicaciones alrededor de la ciudad.

Los voluntarios y trabajadores en eventos al aire libre en Dallas tendrán pausas obligatorias de descanso e hidratación. Y las autoridades trabajarán con organizaciones de voluntariado para repartir agua.

Estos esfuerzos combinados buscan reducir las enfermedades relacionadas con el calor y ayudar a minimizar la presión sobre los hospitales locales durante el torneo.

Cobertura de estadios y horas más frescas

Algunos estadios están cubiertos, como el BC Place Vancouver de Canadá, que albergará siete partidos. En un comunicado, la ciudad de Vancouver indicó que es “uno de los cuatro únicos estadios del Mundial de 2026 que están completamente cubiertos, por lo que jugadores y aficionados no estarán expuestos a las condiciones meteorológicas mientras estén dentro del estadio”.

El recinto de Dallas tiene aire acondicionado y también está cerrado, por lo que “no anticipamos ningún problema relacionado con el clima en el interior”, manifestó Tim Ciesco, del Departamento de Policía de Arlington.

En Santa Clara, California, todos los partidos se jugarán por la noche, cuando las condiciones meteorológicas son más frescas.

Elliot Arthur-Worsop, director fundador de For Football for Future, un grupo centrado en crear sostenibilidad ambiental en el fútbol, sostuvo que los organizadores del torneo tienen la responsabilidad de mantener a la gente a salvo.

“Ese es un contrato social que existe entre los aficionados y los organismos rectores del fútbol”, expresó.

En un informe climático que publicaron antes de los partidos de este año, concluyeron que el calor y otros riesgos climáticos se intensificarán en la mayoría de los estadios que albergarán partidos en 2050.

“Para la próxima vez que el Mundial regrese y se adjudique en esta parte del mundo tendrá que estructurarse de otra manera y adaptarse”, remarcó.

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Los periodistas de Associated Press Graham Dunbar y Seth Borenstein contribuyeron a este reportaje.

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FUENTE: AP