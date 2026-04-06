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Los Mets retirarán número 15 de Carlos Beltrán antes de su ingreso al Salón de la Fama

NUEVA YORK (AP) — Los Mets de Nueva York retirarán el número 15 de Carlos Beltrán y el puertorriqueño ingresará al salón de la fama del equipo antes de su juego en casa contra los Filis de Filadelfia el 19 de septiembre.

ARCHIVO - Carlos Beltrán de los Mets de Nueva York batea un sencillo en un juego contra los Diamondbacks de Arizona, el 11 de junio de 2008, en Nueva York. (AP Foto/Julie Jacobson)
ARCHIVO - Carlos Beltrán de los Mets de Nueva York batea un sencillo en un juego contra los Diamondbacks de Arizona, el 11 de junio de 2008, en Nueva York. (AP Foto/Julie Jacobson) AP

Beltrán se convertirá en el noveno jugador en la historia de la franquicia en tener su número retirado. Anteriormente, Tom Seaver (41), Mike Piazza (31), Jerry Koosman (36), Keith Hernández (17), Willie Mays (24), Dwight Gooden (16), Darryl Strawberry (18) y David Wright (5) tuvieron sus números retirados.

Los Mets también han retirado los números de los exmanagers Gil Hodges (14) y Casey Stengel (37), y todos los equipos de las Grandes Ligas han retirado el número 42 en honor a Jackie Robinson.

El jardinero de los Mets Tyrone Taylor, quien actualmente usa el número 15, cambiará su número al 28.

Beltrán fue elegido al Salón de la Fama del béisbol a principios de este año. Anunció que llevará una gorra de los Mets en su placa. La ceremonia de exaltación al Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York, será el 26 de julio.

Beltrán fue contratado como manager de los Mets el 1 de noviembre de 2019 y luego fue despedido el 16 de enero de 2020, sin haber dirigido un solo juego. Nueva York anunció su decisión tres días después de que él fuera el único jugador de los Astros mencionado por su nombre en un informe de las Grandes Ligas sobre el uso ilícito de dispositivos electrónicos por parte del equipo para robar señas durante la marcha de Houston hacia el campeonato de la Serie Mundial de 2017, su última temporada.

Los Mets lo contrataron como asistente especial del gerente general en febrero de 2023. Continúa trabajando como asistente especial del presidente de operaciones de béisbol, David Stearns.

Los dueños de los Mets, Steve y Alex Cohen, difundieron un comunicado el lunes en el que elogiaron a Beltrán como “uno de los mejores jugadores ofensivos en la historia del equipo, al combinar poder y velocidad con una defensa de élite”.

Beltrán manifestó que tener su número retirado e ingresar al salón de la fama del equipo es “el mayor homenaje posible, y de verdad me siento bendecido".

"Los Mets ocupan un lugar especial en mi corazón. Este verano será increíblemente significativo, desde mi exaltación al Salón de la Fama del béisbol hasta este honor en el salón de la fama de los Mets, y la cereza del pastel será el retiro de mi número. Estoy profundamente agradecido”, agregó.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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