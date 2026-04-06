americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Mets esperan que Juan Soto esté de baja 2 a 3 semanas por distensión en pantorrilla derecha

NUEVA YORK (AP) — El jardinero de los Mets Juan Soto tiene previsto perderse de dos a tres semanas debido a una distensión en la pantorrilla derecha.

Juan Soto de los Mets de Nueva York tras batear un doble ante los Cardenales de San Luis, el martes 31 de marzo de 2026, en San Luis. (AP Foto/Joe Puetz)
Juan Soto de los Mets de Nueva York tras batear un doble ante los Cardenales de San Luis, el martes 31 de marzo de 2026, en San Luis. (AP Foto/Joe Puetz) AP

Nueva York colocó al cuatro veces All-Star dominicano en la lista de lesionados de 10 días el lunes, una medida con efecto retroactivo al sábado. Los Mets indicaron que el plazo habitual para volver a jugar con este tipo de lesión es de aproximadamente dos a tres semanas.

El infielder dominicano Ronny Mauricio fue llamado de la sucursal de Triple A en Syracuse.

Soto, de 27 años, cumple la segunda temporada de un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años. Batea para .355 con un jonrón y cinco carreras impulsadas en ocho juegos. Conectó para .263 con 43 jonrones, 105 carreras impulsadas, 38 bases robadas, 127 boletos y un OPS de .921 en su primera temporada con los Mets.

Soto se lesionó la noche del viernes al intentar correr de primera a tercera durante la victoria de los Mets por 10-3 en San Francisco.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

Destacados del día

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Régimen cubano niega nueva patana turca pese a reportes sobre su llegada a La Habana

Régimen cubano niega nueva patana turca pese a reportes sobre su llegada a La Habana

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Muere Jorge Losada, actor cubano de cine y TV, en medio de denuncias sobre su precariedad

Muere Jorge Losada, actor cubano de cine y TV, en medio de denuncias sobre su precariedad

🚨 HIALEAH | Arrestan a tres cubanos por actos indecentes en el Parque Amelia Earhart

🚨 HIALEAH | Arrestan a tres cubanos por actos indecentes en el Parque Amelia Earhart

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter