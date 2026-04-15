Los mediadores, más cerca de extender el alto el fuego entre EEUU e Irán, dicen funcionarios a AP

El bloqueo de los puertos iraníes por parte de Estados Unidos y las renovadas amenazas de la República Islámica han puesto en peligro el acuerdo en vigor desde hace una semana, pero funcionarios regionales afirmaron el miércoles que estaban logrando avances, y dijeron a The Associated Press que Washington y Teherán habían llegado a un “acuerdo en principio” para ampliarlo y dar más margen a la diplomacia.

Antes de que el alto el fuego de dos semanas termine el 22 de abril, los mediadores están presionando para lograr un compromiso sobre los tres principales puntos de fricción que hicieron descarrilar las conversaciones directas del pasado fin de semana —el programa nuclear de Irán, el estrecho de Ormuz y la compensación por los daños de la guerra—, según uno de los funcionarios regionales que participa en los esfuerzos de mediación.

Líderes mundiales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijeron el martes que era probable que las conversaciones se reanudaran en los próximos días.

Los combates en Oriente Medio se han cobrado la vida de al menos a 3 .000 personas en Irán, más de 2.100 en Líbano, 23 en Israel y de más de una docena en los estados árabes del golfo Pérsico. También han muerto 13 miembros ejército estadounidense.

La guerra, que ya va por su séptima semana, ha sacudido los mercados y ha inquietado a la economía mundial, ya que el transporte marítimo se ha visto interrumpido y los ataques aéreos han devastado infraestructura militar y civil en toda la región. El precio del petróleo bajó el miércoles ante la esperanza del fin de los combates, y en Estados Unidos las acciones se dispararon en la víspera hasta quedar cerca de los récords establecidos en enero.

Sin embargo, las posibilidades de que se mantuviera el frágil alto el fuego parecían cada vez más inciertas mientras Estados Unidos seguía adelante con su bloqueo, que amenaza con privar a Irán de los vitales recursos económicos de los que ha dependido desde el inicio del conflicto.

“Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo", expresó Trump en un extracto de una entrevista con “Mornings with Maria” de Fox Business Network, que se emitirá el miércoles por la mañana. “Lo veo como que estamos muy cerca del final".

Un funcionario estadounidense afirmó el martes que las nuevas conversaciones con Irán seguían en discusión y que no había nada previsto aún. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar sobre negociaciones sensibles.

Muhammad Aurangzeb, ministro paquistaní de Finanzas, dijo a The Associated Press que “nuestro liderazgo no se rinde” en los esfuerzos por ayudar a Washington y Teherán a poner fin al conflicto.

Petroleros dan la vuelta tras entrar en vigor el bloqueo

El Comando Central de Estados Unidos informó el martes que ningún barco logró atravesar el bloqueo en las primeras 24 horas, mientras que seis mercantes acataron la instrucción de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta y regresar a aguas iraníes.

El bloqueo busca presionar a Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo, en su mayoría a Asia, desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Es probable que gran parte se haya transportado mediante los llamados "tránsitos oscuros”, que eluden sanciones y supervisión, aportando un flujo de efectivo que ha sido vital para mantener el país en funcionamiento.

Los petroleros que se aproximaban al estrecho el lunes dieron la vuelta poco después de que el bloqueo entrara en vigor, aunque uno volvió a cambiar de rumbo y atravesó la vía marítima.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha reducido el tráfico marítimo, y la mayoría de los buques comerciales evita el estrecho de Ormuz. El cierre efectivo del paso por parte de Teherán —por donde en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo mundial— ha disparado los precios del crudo, elevando el costo de la gasolina, los alimentos y otros bienes básicos mucho más allá de Oriente Medio.

Siguen los ataques en Líbano tras conversaciones en Washington

Por su parte, Israel siguió adelante con su guerra aérea y terrestre en Líbano. La Agencia Nacional de Noticias libanesa reportó ataques aéreos y bombardeos de artillería en todo el sur del país el miércoles, incluyendo las inmediaciones de Bint Jbeil, donde las fuerzas israelíes han cercado a combatientes del grupo político-paramilitar libanés Hezbollah.

Los combates continuaron después de que funcionarios israelíes y libaneses concluyeran sus primeras conversaciones directas en décadas. El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, afirmó que ambos países están “del mismo lado de la ecuación” en la “liberación de Líbano” de Hezbollah. Su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, calificó la reunión del martes de “constructiva”, pero instó a poner fin a los combates. Desde marzo, esa guerra ha desplazado a más de un millón de personas en territorio libanés.

Israel y Líbano han estado técnicamente en guerra desde el establecimiento de Israel en 1948, y Beirut sigue profundamente dividido respecto al acercamiento diplomático con Israel.

___

Metz informó desde Ramallah, Cisjordania, y Ahmed desde Islamabad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP