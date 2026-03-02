americateve

Los Lions traspasan a Montgomery a los Texans por Scruggs y selecciones de 4ta y 7ma ronda, dice AP

Los Lions de Detroit traspasaron al corredor David Montgomery a los Texans de Houston a cambio del liniero ofensivo Juice Scruggs, además de selecciones de cuarta y séptima ronda, según una persona familiarizada con la situación.

La persona habló con The Associated Press el lunes bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado y se oficializará cuando inicie la nueva temporada de la NFL.

Detroit envió a un corredor veterano que quería más acarreos a cambio de una profundidad muy necesaria en la línea ofensiva y selecciones adicionales en el draft de la NFL para esta y la próxima temporada.

Montgomery debería tener la oportunidad de ser titular con los Texans.

Era suplente y tenía pocas posibilidades de jugar por delante de Jahymr Gibbs, un jugador de Pro Bowl en cada una de sus primeras tres temporadas en la NFL.

Montgomery terminó con mínimos de su carrera en acarreos (158) y yardas por tierra (716). Aun así, consiguió ocho touchdowns y su promedio de 4,5 yardas por acarreo solo quedó por detrás de su mejor marca personal de 4,6 yardas por intento en 2023, cuando sumó 1.015 yardas y 13 touchdowns por tierra durante su temporada de debut en Detroit.

Montgomery, de 28 años, acumula 6.115 yardas por tierra y 59 touchdowns, además de 1.890 yardas por recepción y cuatro anotaciones, a lo largo de cuatro temporadas con los Bears de Chicago y tres con los Lions.

Sin él en el roster, es probable que Detroit busque incorporar a un corredor suplente en la agencia libre este mes o en el draft en abril.

Houston seleccionó a Scruggs en la segunda ronda en 2023. Podría ser titular como centro o guardia en Detroit, donde renovar una línea ofensiva que alguna vez fue poderosa es una prioridad principal esta temporada baja, después de que la debilidad de esa unidad llevó al equipo a quedarse fuera de los playoffs.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Chocolate MC condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable en tres casos penales en Florida

Cuba detiene a 10 panameños por "propaganda subversiva" tras aparición de carteles contra el régimen

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como "próximo objetivo" tras Irán y Venezuela

