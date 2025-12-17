americateve

Los Knicks no izarán bandera de campeonato de la Copa NBA en el Madison Square Garden

NUEVA YORK (AP) — Los Knicks de Nueva York no izarán una bandera en el Madison Square Garden para conmemorar su campeonato de la Copa NBA, dijo el miércoles una persona con conocimiento de la decisión.

Los Knicks de Nueva York celebran la victoria ante los Spurs de San Antonio en la final de la Copa NBA, el 16 de diciembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ian Maule)
El equipo planea celebrar el título frente a sus aficionados el viernes, cuando jueguen su primer partido en casa desde que obtuvieron el campeonato el martes por la noche en Las Vegas. Sin embargo, no se unirán a los ganadores anteriores de la Copa en marcar el logro con una bandera, dijo la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no hubo un anuncio público.

Tanto los Lakers de Los Ángeles como los Bucks de Milwaukee colgaron banderas después de ganar la Copa NBA.

Hay mucho espacio para una bandera en el Madison Square Garden. Los Knicks solo han ganado dos títulos de la NBA, el último en 1973, y no han atrapado un título de ningún tipo desde que ganaron la División Atlántica en 2012-13. Marcaron eso con una bandera.

Parecía que planeaban hacerlo para este campeonato, con el entrenador Mike Brown diciendo después del juego que ganar el torneo proporcionó muchos aspectos positivos para el equipo.

"Pero lo más positivo es poder colgar una bandera en el MSG, el estadio más icónico de la liga", expresó Brown.

Sin embargo, la persona dijo que los Knicks están orgullosos del logro pero enfocados en metas más grandes.

Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

