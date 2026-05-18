Los kiwis voladores representan el fútbol de Nueva Zelanda en el Mundial

Empleaos de grupos de conservación sostienes pájaros kiwi durante un evento en el Parlamento, el martes 28 de abril de 2025, en Wellington, Nueva Zelanda (AP Foto/Charlotte Graham-McLay) AP

Lo irónico: los kiwis, el ave homónima de la que los neozelandeses toman su apodo, no vuelan.

Los Flying Kiwis siguen a la selección masculina de Nueva Zelanda desde 2009, dentro y fuera del país, y estarán en el Mundial, ofreciendo una pequeña isla de apoyo ruidoso, orgulloso y marcadamente kiwi.

Nueva Zelanda jugó contra Bahréin en 2009 en un repechaje a dos partidos para definir un boleto al Mundial de 2010 en Sudáfrica. Después de que el partido de ida en Bahréin terminó 0-0, Nueva Zelanda necesitaba ganar el encuentro de vuelta en casa para clasificarse al Mundial.

Matt Fejos, que entonces era estudiante universitario y, admite, no era un aficionado acérrimo al fútbol, quería aportar todo el ánimo posible al equipo de Nueva Zelanda.

“Así que saqué una tarjeta de crédito con un límite de 1.000 dólares y compré 32 entradas para mis amigos, y queríamos hacer todo lo que pudiéramos, así que conseguimos pancartas, conseguimos los monos que decían Flying Kiwis y conseguimos banderas de Nueva Zelanda”, contó Fejos. “Fue un momento bastante memorable para cualquiera que estuviera allí y para que el fútbol llegara un poquito a Nueva Zelanda”.

Ahora esos amigos están repartidos por todo el mundo y han incorporado a otros amigos a los Flying Kiwis.

“Viví 10 años en el Reino Unido, así que con la Copa Confederaciones en Rusia en 2017, fuimos 30 y fue una experiencia especial”, dijo.

La gente rusa, añadió, “organizó un partido amistoso entre nuestros aficionados y los suyos, y eso le dio otro tipo de significado para mí: que lo haces por tu equipo, pero en lugares lejanos quizá seas el primer neozelandés que han conocido, así que de algún modo estás representando a tu país".

“Conectar con el mundo a través del lenguaje global del fútbol es algo hermoso y una forma hermosa de viajar”, remarcó.

Cultura kiwi

El fútbol no es el deporte principal en Nueva Zelanda, donde manda el rugby. Las tradiciones futbolísticas que están firmemente arraigadas en la cultura de otros países no existen en el país así que Fejos y sus amigos han creado las suyas.

La sección de apoyo de los Flying Kiwis suele ser pequeña en número en comparación con las hinchadas de los rivales de Nueva Zelanda pero, según Fejos, “hay ventajas en ser tan pocos: podemos estar muy unidos”.

Probablemente la selección de Nueva Zelanda necesitará todo el apoyo posible en el Mundial. Ubicada en el puesto 85 del mundo, quedó encuadrada en el Grupo G contra Bélgica (9), Irán (21) y Egipto (29).

Fejos comentó sobre los integrantes del equipo nacional que juegan en el extranjero: “Hay mucha más confianza (en la selección de Nueva Zelanda) por dónde están jugando los futbolistas”.

“Hay muchos más compitiendo a un nivel altísimo y en estos entornos difíciles, estas atmósferas realmente cargadas con aficionados locamente apasionados. Así que también están acostumbrados a jugar bajo esa presión”, añadió.

La mascota

El kiwi no es el más intimidante de los símbolos nacionales en comparación con otras mascotas como águilas o leones.

“A veces puede parecer un poco gracioso o autodespectivo, pero es algo que significa mucho”, comentó. “El kiwi es un ave que no vuela, pero cuando consideras los desafíos a los que nos enfrentamos: estamos muy aislados, muy lejos del mundo, el fútbol profesional es muy joven aquí, no hay muchas academias profesionales ni oportunidades".

“A pesar de eso, creo que es increíble que algunos de esos jugadores (neozelandeses) jueguen en algunas de las mejores ligas del mundo y lo lleven al mundo en un Mundial”, indicó.

Fejos afirmó que la “metáfora significa mucho, desafiar las expectativas en el extranjero”.

“Piensan en nosotros como un país de rugby, y probablemente como hobbits, pero eso nos permite entrar con esa mentalidad de desvalido, sin miedo”, subrayó. “Queremos dejar nuestra huella y mostrarles algo diferente”.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP