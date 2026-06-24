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Los Jaguars aseguran al ala cerrada revelación Brenton Strange con una extensión de contrato

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — Los Jaguars de Jacksonville anunciaron que llegaron a un acuerdo para una extensión de contrato con Brenton Strange el miércoles, con lo que se aseguran de retener al ala cerrada tras la mejor temporada de su carrera.

Los Jaguars no dieron a conocer los términos del acuerdo. NFL Network informó que el contrato tiene un valor de hasta 48 millones de dólares, con 25 millones garantizados.

Strange, de 1,93 metros, fue la selección número 61 global procedente de Penn State en 2023. En su primer año con el nuevo entrenador Liam Coen, Strange fue titular en los 12 partidos que disputó la temporada pasada, con 46 recepciones para 540 yardas y tres touchdowns. Ha sido titular en 26 de los 43 partidos que ha jugado en su carrera, con 91 recepciones para 986 yardas y seis TD.

Los Jaguars también sumaron en el draft de abril al ala cerrada Nate Boerkircher, de Texas A&M, y a Tanner Koziol, de Houston. Alcanzar una extensión con Strange era una prioridad principal de cara a la segunda temporada de Coen.

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FUENTE: AP

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