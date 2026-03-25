Los Hawks frenan la racha de los Pistons al imponerse 130-129 en tiempo extra

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CJ McCollum (3) y Alexander-Walker (7), de los Hawks de Atlanta, celebran una victoria en tiempo extra sobre los Pistons de Detroit en juego de baloncesto de la NBA el miércoles 25 de marzo de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Jalen Johnson también sumó 27 unidades y estuvo cerca de otro triple-doble, al terminar con 12 asistencias y ocho rebotes.

Los Hawks, en racha, mejoraron a 15-2 desde el receso del Juego de Estrellas, la mejor marca de la Conferencia Este, y cortaron la racha de cuatro victorias consecutivas de Detroit.

Jalen Duren tuvo 26 tantos y 14 rebotes por los Pistons, que perdieron por primera vez desde que el base All-Star Cade Cunningham sufrió un colapso del pulmón izquierdo. Tobias Harris anotó 22 puntos y Daniss Jenkins aportó 19 unidades y 10 asistencias para los líderes del Este.

Atlanta llegó a tener una ventaja de 21 puntos en la primera mitad que Detroit borró rápidamente en el tercer cuarto. McCollum anotó los últimos 11 puntos de los Hawks en el tiempo reglamentario, incluida una jugada de tres puntos que les dio ventaja de 121-116 con 44 segundos por jugar. Pero Detroit reaccionó otra vez y él falló un tiro en suspensión que habría ganado el partido en la última posesión.

Tuvo otra oportunidad en la prórroga y su jugada de tres puntos puso el marcador 126-123. Los Pistons tuvieron la oportunidad de ganarlo, pero Harris falló un tiro en suspensión y a Duren se le quedó corto el intento tras el rebote ofensivo.

Atlanta evitó una barrida de cuatro partidos en la serie de la temporada.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP