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Los Gigantes derrotan 9-3 a los tambaleantes Dodgers de la mano de Devers y Adames

LOS ÁNGELES (AP) — El dominicano Rafael Devers conectó un jonrón temprano y recibió una base por bolas con la casa llena que rompió un empate en la séptima entrada, mientras los Gigantes de San Francisco vencieron 9-3 a los tambaleantes Dodgers de Los Ángeles la noche del lunes, en el primer juego de una serie de cuatro.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, camina de regreso al dugout después de ser ponchado durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Gigantes de San Francisco, el lunes 11 de mayo de 2026, en Los Angeles. (AP Foto/Kyusung Gong)
Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, camina de regreso al dugout después de ser ponchado durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Gigantes de San Francisco, el lunes 11 de mayo de 2026, en Los Angeles. (AP Foto/Kyusung Gong) AP

El dominicano Willy Adames añadió un sencillo de dos carreras en la séptima contra un inestable bullpen de los Dodgers. Los campeones defensores de la Serie Mundial, que la ganaron dos veces seguidas, perdieron ocho de 12, incluidas tres derrotas consecutivas por paliza, mientras su ofensiva sigue fallando. Han anotado tres carreras o menos en nueve de esos 12 juegos.

Shohei Ohtani se fue de 5-0 con dos ponches, lo que dejó al cuatro veces MVP sin hits en 19 de 37 juegos en los que ha tenido al menos una aparición al plato. Mookie Betts se fue de 5-1 con un sencillo en su primer juego desde el 4 de abril, tras regresar de la lista de lesionados.

Los Ángeles (24-17) salió del primer lugar en el Oeste de la Liga Nacional, al caer a medio juego de San Diego.

Los Gigantes (17-24) ganaron partidos consecutivos por primera vez desde el 25-26 de abril contra Miami. También cortaron una racha de siete derrotas seguidas como visitantes, lapso en el que sumaron nueve carreras, con su primera victoria fuera de casa desde el 18 de abril en Washington.

Matt Gage (3-1) se llevó la victoria con 1 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras. El abridor de los Giants Trevor McDonald permitió tres carreras y nueve hits en 5 1/3 entradas.

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