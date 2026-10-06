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Los estudiantes bloquean de nuevo los liceos franceses y ponen a prueba el movimiento de protesta

PARÍS, Francia (AP) — Estudiantes inconformes en Francia volvieron a bloquear sus escuelas secundarias el martes, en una jornada de manifestaciones que pondrá a prueba la resiliencia y la energía de un movimiento nacional, movilizado desde hace varias semanas, que exige más recursos para el sistema escolar.

Policía antimotines se ve desplegada ante estudiantes de secundaria durante una protesta contra la falta de recursos de las escuelas, en París, el martes 6 de octubre de 2026. (AP Foto/Aurelien Morissard)
Policía antimotines se ve desplegada ante estudiantes de secundaria durante una protesta contra la falta de recursos de las escuelas, en París, el martes 6 de octubre de 2026. (AP Foto/Aurelien Morissard) AP

En el liceo o escuela secundaria Hélène Boucher, en el distrito 20 de París, los manifestantes tumbaron contenedores de basura y bicicletas para crear una barricada improvisada frente al centro.

Al igual que cientos de otras en todo el país, la escuela estaba cerrada. Las autoridades comenzaron a cerrar escuelas la semana pasada para restarle fuerza a las manifestaciones, después de los daños generalizados en centros educativos y del aumento de lesiones entre personal, estudiantes y policías.

Los medios franceses también informaron de protestas en otras ciudades y localidades la mañana del martes, mientras los sindicatos convocaban a los trabajadores a manifestarse más tarde el martes en apoyo al movimiento de estudiantes de secundaria que está sacudiendo al gobierno del presidente Emmanuel Macron.

La respuesta del gobierno ha sido contundente: la policía realizó más de 5.000 detenciones la semana pasada, y el 85% de los detenidos eran menores. Pero el uso generalizado por parte de la policía de detenciones, gas lacrimógeno y armas de control de disturbios contra manifestantes adolescentes está alimentando la desobediencia y enfureciendo a algunos padres y docentes.

En Hélène Boucher, padres y otros adultos se colocaron el martes entre los manifestantes y las fuerzas policiales que vigilaban.

Los bloqueos y las protestas escolares comenzaron en la región de París a mediados de septiembre y se extendieron a otras ciudades y localidades. Los manifestantes expresan una serie de quejas, a menudo centradas en denuncias sobre la grave escasez de recursos y oportunidades de progreso para los alumnos de escuelas desfavorecidas, pese a la promesa del lema nacional de Francia: “Libertad, Igualdad, Fraternidad”.

Los alumnos han puesto el foco en aulas deterioradas que carecen de elementos básicos como pupitres y sillas, que se vuelven asfixiantes en verano por falta de aire acondicionado e incluso están infestadas de ratas. Otras quejas muy difundidas son que las escuelas no cuentan con suficiente personal y que la carga de trabajo de los alumnos es agotadora. Las horas lectivas obligatorias de los estudiantes de secundaria franceses están entre las más altas de Europa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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