Los estadounidenses solo han elegido a 3 gobernadores negros. Este año hay 8 candidatos en la boleta

El candidato republicano a gobernador de Florida Byron Donalds (cent) con su esposa Erika en el escenario junto con sus hijos Darin (izq), Damon (segundo desde la izquierda) y Mason en Orlando, Florida, el 18 de agosot del 2026. (AP foto/John Raoux) AP

Los republicanos de Florida, al nominar el martes al representante Byron Donalds, han hecho que haya siete candidatos negros de los principales partidos a gobernador, además de Moore —hombres y mujeres, demócratas y republicanos— en las boletas de noviembre.

“Sí tenemos un momento único aquí”, afirmó Moore, quien recientemente se convirtió en presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores. A menudo dice que su condición histórica “no es una frase para arrancar aplausos”, sino un desafío que el país aún busca superar.

Los candidatos negros por lo general no se enfocan en su raza, sino que destacan su experiencia y sus propuestas de política pública.

“Florida es una gran meritocracia en Estados Unidos”, dijo Donalds a los reporteros el martes por la noche, después de no mencionar en absoluto su raza en su discurso de victoria. “Dejaré que ustedes escriban sobre eso”, añadió.

Pero muchos señalan que una representación más fiel importa, dada la historia del país, desde la esclavitud hasta las leyes Jim Crow y sus efectos persistentes.

“No es un secreto que algunos temas en la comunidad afroestadounidense se ignoran y no tienen voz”, manifestó Aaron Ford, el primer fiscal general negro de Nevada y ahora el candidato demócrata a gobernador. Indicó que aporta un enfoque en asuntos que van desde los derechos electorales y los derechos civiles hasta la economía.

La republicana Lisa Demuth declaró que “nunca he dependido de algún tipo de política identitaria” como la primera presidenta negra de la Cámara de Representantes de Minnesota y ahora candidata de su partido a gobernadora. “Pero reconozco el momento histórico en el que estamos ahora”, expresó. Los republicanos de Michigan eligieron como su candidato a gobernador al representante John James, quien es negro.

El exgobernador de Nueva York David Paterson, un demócrata que no fue electo pero asumió el cargo cuando Eliot Spitzer renunció en 2008, celebró que la lista cruce líneas partidistas. “Este es un día en el que quizá demócratas y republicanos podrían pararse frente a una estatua de George Washington y hacerle saber que por fin lo estamos haciendo bien”, comentó.

Los demócratas, por su parte, subrayaron que sus candidatos negros —que también incluyen a Keisha Lance Bottoms en Georgia, Jermaine Johnson en Carolina del Sur y David Crowley en Wisconsin— son especialmente importantes después de que la Corte Suprema despejara el camino para que los estados redibujen distritos legislativos de manera tal que podría diluir el voto negro. Eso se vio agravado por los ataques del presidente Donald Trump a las iniciativas de diversidad y su impulso por reescribir la historia nacional en temas como el comercio de esclavos y la segregación racial.

“Los gobernadores, en muchos sentidos, se están convirtiendo en las últimas líneas de defensa contra lo que estamos viendo en Washington”, sostuvo Moore.

Llegar a gobernador ha sido un desafío para los políticos negros en EEUU

Karen Finney, quien influyó en la decisión del demócrata Joe Biden de escoger a una mujer negra como su compañera de fórmula, dijo que los políticos negros a menudo son los primeros y más firmes defensores de temas que afectan de manera aguda a los electores negros. Ella y otros citaron disparidades de salud como la mortalidad materna e infantil y la anemia falciforme, y Finney señaló que una economía inflacionaria golpea con más fuerza a las comunidades negras, que en promedio tienen menores ingresos y recursos que el resto de la población.

Indicó que es importante que los legisladores planteen esos asuntos y que el impacto es aún mayor cuando se trata de una autoridad del poder ejecutivo.

“Estas son personas que tienen el poder de moldear nuestras vidas, y moldean la agenda”, afirmó Finney.

Pero el cargo de gobernador ha sido notoriamente difícil de alcanzar para los políticos negros, incluso más difícil que el Senado. Fue apenas en 1990 que Estados Unidos tuvo un gobernador negro: el demócrata Douglas Wilder, de Virginia.

“No me convertí en el primer gobernador negro de Maryland porque el Partido Demócrata dijera: ‘Creo que ya es hora de que pongamos a Wes Moore en el cargo’”, dijo Moore. “Tuve que postularme contra el partido”.

“No creo que el partido esté haciendo lo suficiente”, agregó Moore, lamentando en particular una “negligencia” en los estados del sur, donde los votantes negros sostienen la base demócrata.

Stacey Abrams, quien perdió dos contiendas por la gobernación de Georgia, recordó que figuras demócratas blancas con poder recaudaron fondos para su rival en las primarias de 2018, aunque rechazó que el problema fuera un racismo explícito.

“Hacemos lo que hacemos porque ya lo hemos hecho antes”, señaló. “Las mujeres negras no han tenido poder ejecutivo, y esa ausencia se ha convertido en una tendencia histórica".

Esta vez, señaló, Bottoms ya ha tiene poder ejecutivo como alcaldesa de Atlanta.

Demócratas y republicanos hablan de la “política identitaria” de manera distinta

En Minnesota, se hará historia en noviembre cuando el estado elija a su primera gobernadora: Demuth compite contra la senadora demócrata Amy Klobuchar. Demuth expresó ansias por el día en que esas distinciones no importarán tanto.

“Una de las cosas que realmente espero con ansias es cuando ya esté hecho, cuando ya no haga historia”, apuntó. “Así que pienso en mujeres jóvenes, niñas pequeñas que piensan ¿podría yo algún día ser gobernadora de Minnesota? Espero que cuando gane, puedan ver al pasado y decir: ya hubo alguien que lo logró”.

En Georgia, Bottoms dijo la semana pasada a la Asociación Nacional de Periodistas Negros que no “yo no hablo mucho… sobre la naturaleza histórica” de su campaña. Sin embargo, señala que los vínculos de su familia con Georgia se remontan “al menos cinco generaciones a través de una plantación en Crawfordville” y que su abuelo tuvo que “entrar por esas puertas traseras” cuando se mudó a Atlanta. Nunca mencionó la esclavitud ni la segregación, pero dijo que su historia familiar “siempre está presente conmigo”.

Abrams, quien ha hecho campaña por Bottoms y otros demócratas este año, fue más directa, al argumentar que toda política es política identitaria de algún tipo, y que los republicanos simplemente lo esconden más.

“Cuando tu Constitución despoja específicamente a una raza de su humanidad, no puedes luego decir que la identidad no importa y no tiene efecto, y hemos pasado 250 años tratando de ajustar cuentas con esa identidad” mediante luchas sociales, políticas y legales, continuó. “Así que es profundamente deshonesto, si no terriblemente ingenuo, decir que la identidad no importa”.

La raza influye en muchas decisiones, pero no en todas

Deval Patrick, cuyo mandato en Massachusetts coincidió con el de Paterson en Nueva York, sostuvo que su raza importaba especialmente para sus electores negros y para lo que querían de él. Era “simplemente diferente de las expectativas hacia mis predecesores”, comentó, al recordar críticas después de que no visitó un vecindario de Boston donde un adolescente había sido asesinado por violencia armada.

“Su madre estaba en las noticias, llorando, y en algún momento dijo mientras las cámaras grababan: ¿dónde está el gobernador Patrick?”, relató. “Nadie le había pedido jamás a uno de mis predecesores que fuera a una escena del crimen en un vecindario. Nunca”.

En Nevada, Ford aseguró que ser gobernador aún significa reconocer cuántos temas centrales —empleos, vivienda y atención médica— atraviesan las líneas demográficas.

“Podría ser un hombre blanco, una mujer latina. Podría ser una persona del Nevada urbano, suburbano o rural. Podría ser alguien del norte de Nevada, del sur de Nevada. Estos son los temas que les importan”, aseveró.

Patrick, quien habla con regularidad con Ford y Moore, coincidió y afirmó que esa no es solo la manera en que un gobernador hace el trabajo, sino cómo un candidato lo gana.

“Los candidatos exitosos son los que se presentan como candidatos para todos”, expresó, “y no solo para algunos”.

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Sloan reportó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP