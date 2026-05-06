Los estadounidenses de bajos ingresos, los más golpeados por el alza de la gasolina

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Los precios de la gasolina son exhibidos en una gasolinera en Centennial, Colorado, el 28 de abril del 2026. (AP foto/David Zalubowski) AP

Los hogares de mayores ingresos, por su parte, incrementaron su gasto en gasolina mientras apenas redujeron su consumo, según el informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Los hogares de ingresos medios quedaron en un punto intermedio.

El informe concluyó que las brechas entre la forma en que reaccionó cada grupo fueron mayores que en 2022, cuando se produjo un impacto similar en los precios de la gasolina tras la invasión rusa de Ucrania. Los hogares de mayores ingresos recortaron más su consumo de gasolina hace cuatro años que en marzo, mientras que los hogares más pobres probablemente se beneficiaron más de los programas de estímulo del gobierno en 2022.

Las cifras sugieren que el aumento de los precios de la gasolina ha empeorado lo que muchos economistas llaman la “economía en forma de K”, es decir una economía en que los estadounidenses de mayores ingresos siguen teniendo buenos resultados mientras los hogares de menores ingresos se quedan atrás. Los resultados dispares pueden ayudar a explicar la actitud sombría que la mayoría de los estadounidenses tiene hacia la economía, incluso cuando las cifras principales, como la tasa de desempleo y el crecimiento económico, se mantienen en su mayoría sólidas.

“Encontramos que los hogares tuvieron experiencias muy diferentes con el gasto en gasolina", escribieron los investigadores de la Fed de Nueva York. "Con los fuertes aumentos de los precios de la gasolina en marzo, surgió un patrón en forma de K en el consumo de gasolina, que muestra un crecimiento del consumo más rápido en los hogares de altos ingresos en relación con los hogares de bajos ingresos”.

La guerra con Irán comenzó el 28 de febrero, y en marzo los precios de la gasolina subieron alrededor de un 25%, según datos gubernamentales del índice de precios al consumidor. El consumo total de gasolina, de acuerdo con la Fed de Nueva York, cayó un 3%.

Los hogares más pobres, definidos como aquellos que ganan menos de 40.000 dólares, redujeron su consumo de gasolina un 7%, según el informe, pero aun así gastaron un 12% más en gasolina en marzo. Los hogares de mayores ingresos, definidos como aquellos que ganan 125.000 dólares al año o más, elevaron su gasto en gasolina un 19% en marzo, mientras reducían su consumo total de gasolina apenas un 1%. El informe no especificó las cifras de los hogares de ingresos medios.

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP