Simpatizantes del Partido Popular ondean banderas españolas mientras esperan a escuchar discursos durante un evento de campaña antes de la elección general, el miércoles 25 de noviembre de 2026, en Madrid. (AP Foto/Francisco Seco) AP

En términos generales, la elección es considerada como un referéndum a la gestión del presidente del gobierno Pedro Sánchez. El líder del izquierdista Partido Socialista ha gobernado España durante ocho años a través de varias crisis, pero también en un periodo de crecimiento económico que, para muchos votantes, ha quedado eclipsado por la preocupación por el costo de vida.

Ningún asunto ha movilizado tanto a los españoles en los últimos años como el acceso a una vivienda asequible. El marcado aumento en el precio de la vivienda y los alquileres en la principales ciudades y en los puntos turísticos ha provocado un descontento generalizado, especialmente entre los jóvenes.

Sánchez anunció el mes pasado elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, después de que los partidos de derecha en el Parlamento rechazaron propuestas de su gobierno para aliviar la presión sobre la vivienda.

Ha advertido a los votantes que un gobierno conservador no hará que su estilo de vida sea más barato, y ha dicho con frecuencia que un gobierno de derecha haría retroceder a España. La decisión de Sánchez de convocar la votación se produjo luego de una protesta a nivel nacional luego de que una mujer de 87 años fue desalojada de su apartamento en Madrid.

El líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, del conservador Partido Popular (PP) ha arremetido contra Sánchez y ha prometido a los votantes una mayor estabilidad y mejor gestión.

Feijóo ha criticado a Sánchez no sólo por el hecho de que su gobierno no ha podido mejorar los problemas de vivienda durante sus ocho años en el poder, sino también por dos importantes accidentes ferroviarios este año, un apagón nacional en abril de 2025 y una crisis fronteriza en el enclave español del norte de África.

También fustigó a Sánchez —quien dependió del respaldo de partidos de extrema izquierda y separatistas para mantenerse en el poder en 2023— por no haber podido aprobar presupuestos en casi cuatro años debido a la falta de apoyo parlamentario.

Se espera ampliamente que Feijóo intente formar una coalición con el partido de extrema derecha Vox, encabezado por Santiago Abascal, quien ha enfocado su campaña casi por completo en el endurecimiento de las medidas migratorias.

Vox apuesta a que su postura de línea dura conquistará a los votantes y le permitirá desempeñar un papel de árbitro con el PP.

Europa sigue de cerca la votación

España ha acogido en los últimos años a millones de personas, principalmente de América Latina, pero también de África y de otros lugares de Europa. Uno de cada cinco residentes nació fuera de España, según datos del censo. A principios de este año, el gobierno español legalizó la situación de casi 1,2 millones de inmigrantes que vivían en el país sin autorización.

Pero Feijóo y Abascal han dicho que las políticas migratorias de Sánchez son perjudiciales para los españoles de a pie, y a menudo han vinculado la migración con el desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda y con la presión sobre los servicios públicos. Ambos candidatos han condenado la medida de regularización de migrantes.

Si Vox forma parte de un nuevo gobierno como socio menor de PP, marcaría el regreso al poder de un partido ultranacionalista de extrema derecha por primera vez desde la muerte del dictador militar Francisco Franco, en 1975.

Toda Europa seguirá de cerca el resultado de cara a un 2027 cargado de elecciones, en el que los votantes acudirán a las urnas en Francia, Italia, Grecia y Polonia.

En Francia, la extrema derecha de Agrupación Nacional aspira al poder, mientras que en Italia se tiene previsto que la coalición de derecha de la primera ministra Giorgia Meloni busque otro mandato.

38 millones de personas podrían votar

El presidente del gobierno de España es elegido por el Parlamento. Un candidato necesita el apoyo de una mayoría absoluta —o al menos 176 legisladores— en la primera votación parlamentaria, a menudo apoyándose en acuerdos de coalición o en el respaldo de otros partidos. Si un candidato no alcanza una mayoría absoluta en la primera votación parlamentaria, se celebra una segunda votación en la que el candidato necesita más votos a favor que en contra.

Varios sondeos realizados antes del domingo mostraron al Partido Socialista por debajo del apoyo combinado del PP y Vox. Es probable que Sánchez necesite del respaldo de partidos más pequeños a la izquierda de los socialistas. Sin embargo, se anticipa que las disputas internas entre esos partidos debiliten las posibilidades de Sánchez de formar una coalición progresista como la que logró en 2023.

Los partidos regionalistas tradicionales de Cataluña, el País Vasco, Galicia y las Islas Canarias también podrían desempeñar un papel en la formación de una coalición de gobierno si los resultados son ajustados.

La votación en España suele realizarse en escuelas, centros comunitarios, ayuntamientos y otras instalaciones municipales. Los españoles también pueden votar por correo, aunque es menos popular que hacerlo en persona.

Unas 38 millones de personas son elegibles para sufragar. La votación comienza a las 9 de la mañana y cierra en la península a las 8 de la tarde —y una hora más tarde en las Islas Canarias, el archipiélago español frente a la costa del oeste de África. Los resultados se contabilizan con rapidez y el desenlace suele conocerse en cuestión de horas.

Dos favoritos contrastantes

Sánchez, madrileño y exprofesor de economía, se ha convertido en un héroe para la izquierda global por la oposición de su gobierno a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, la cual comparó con un genocidio, y por su resistencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha criticado duramente a Estados Unidos e Israel por la guerra contra Irán, y fue uno de los primeros jefes de Estado de Europa occidental en reconocer formalmente al Estado palestino.

Su gobierno ha acelerado los compromisos climáticos de España, prometiendo que el país obtendrá toda su energía de fuentes renovables para 2050. La nación ya genera más de la mitad de su electricidad a partir de fuentes sin carbono.

También defiende con regularidad causas como el multilateralismo y un orden internacional basado en normas, y ha impulsado una mayor regulación de la inteligencia artificial. Es el primer presidente del Gobierno español que habla inglés con soltura.

El partido de Sánchez, incluidos miembros de su círculo más cercano, se ha visto acosado por casos judiciales de corrupción. Han implicado a un exministro y a altos cargos, socavando la confianza en Sánchez y en los socialistas.

Feijóo, en cambio, es un funcionario de carrera convertido en político, originario de la Galicia rural, no habla inglés y se presenta como un administrador sensato, moderado y eficaz.

Ganó elección tras elección en Galicia durante los 13 años en los que gobernó la región de 2,7 millones de habitantes. Si resulta elegido, se espera que tienda puentes de nuevo con Estados Unidos e Israel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP