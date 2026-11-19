El presidente de China, Xi Jinping (derecha), estrecha la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, antes de que los líderes se tomen una foto grupal durante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en la provincia sureña de Guangdong, China, el jueves 19 de noviembre de 2026. (Greg Baker/Pool Photo vía AP) AP

Fueron casi cinco días de visita con siete miembros de su gabinete —algo no visto en los gobiernos del partido oficialista Morena— en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), una cumbre que Sheinbaum aprovechó para reunirse con el anfitrion, Xi Jinping, y con numerosos líderes, Donald Trump incluido.

“Es una gran apuesta de la presidenta, una estrategia inteligente”, dijo el economista Enrique Dussel, coordinador del Centro de Estudios China-México. “Nadie podrá acusarla de un viraje hacia China”.

En la conferencia de prensa al cierre del viaje, Sheinbaum dejó claro que su país no está interesado en un tratado de libre comercio con el gigante asiático y confió en llegar a acuerdos comerciales con Washington en diciembre.

Además, anunció que ambos países van a trabajar juntos para incorporar tecnología e inteligencia artificial china en los hospitales mexicanos, para el tratamiento de la basura y otras apuestas medioambientales o para lograr un mejor aprovechamiento de la energía geotérmica, entre otros asuntos.

Pero no se refirió a los temas que más interesan y preocupan a China, como la eliminación de los aranceles impuestos a sus productos desde enero o lograr mayores inversiones en determinados sectores.

No obstante, dijo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, permanecerá en en el país la semana que viene para mantener conversaciones con su homólogo.

“Separaron muy bien el tema de la cooperación con el tema irritante que es el comercio”, por eso se quedó Ebrard para “bajar los reflectores y que sea una plática más discreta”, señaló Adolfo Alberto Laborde, director del Centro APEC de la universidad mexicana Centro de Investigación y Docencia Económicas. “Es parte de este protocolo diplomático para no entrar en conflicto con los intereses de Estados Unidos”.

El académico agregó que es posible que la semana que viene México acceda a reducir ciertos aranceles que fueron muy criticados por los expertos porque podrían conllevar represalias de Beijing.

“Los chinos son muy cuidadosos”, dijo Laborde. “Son gente que puede esperar, pero tenemos que darles algo”.

México limita la inversión extranjera por “seguridad nacional”

Desde la llegada al poder de Trump y el inicio de su política arancelaria, México se ha esforzado en impulsar la producción nacional y su comercio con otros países para no depender tanto de su vecino del norte.

China es su segundo socio comercial desde hace dos décadas con un intercambio anual de más de 100.000 millones de dólares y la presidenta mexicana dijo que ahora comienza una “nueva era de cooperación” entre ambos países. Los expertos confían que así sea pero no lo tienen claro.

Coincidiendo con el final del viaje, el gobierno mexicano publicó una reforma aprobada por el Congreso el mes pasado por la que puede limitarse la inversión extranjera directa en infraestructuras, tecnologías críticas o inteligencia artificial, entre otros sectores, por criterios de “seguridad de nacional”.

Para Dussel, el cambio en la ley, que entra en vigor el viernes, tiene “postdata china”, se alinea con los intereses de Estados Unidos y demuestra las contradicciones mexicanas en medio de la revisión del tratado de libre comercio norteamericano y la lucha contra los aranceles estadounidenses.

El economista pone un ejemplo: por un lado dice que quiere inversión extranjera directa de los países de la APEC, pero cuando empresas chinas han levantado la mano se les pide que esperen para no afectar las negociaciones con Washington.

Además, México habló de impulsar más el turismo pero mantiene políticas restrictivas para otorgar visas a chinos.

Más allá de la diplomacia de los osos panda --la presidenta pidió a Xi un nuevo ejemplar— y de los intercambios científicos y académicos, Dussel confió en que este viaje sirva para debatir y aclarar cuál es la relación que México quiere tener con China.

FUENTE: AP