Los Clippers vencen 119-94 a los Raptors con 27 puntos de Kawhi Leonard

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Kawhi Leonard, derecha, de los Clippers de Los Ángeles, dispara sobre Jakob Poeltl, de los Raptors de Toronto, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Bennedict Mathurin aportó 23 unidades desde la banca y Brook Lopez anotó 11 de sus 14 tantos en el primer cuarto para los Clippers, que han ganado tres seguidos.

El equipo de Los Ángeles se mantuvo medio juego por delante de los Trail Blazers de Portland por el octavo puesto en la Conferencia Oeste.

Brandon Ingram terminó con 18 puntos, Sandro Mamukelashvili contribuyó con 13, pero los Raptors ahora han perdido tres consecutivos.

Toronto cayó al sexto lugar en la Conferencia Este, a un juego de los Hawks de Atlanta, y está medio juego por delante de los 76ers de Filadelfia, séptimos.

Con Lopez marcando el tono, los Clippers superaron a los Raptors 23-9 en los últimos 6:10 del primer cuarto para abrir una ventaja de 14.

Los Raptors se vieron abajo por 22 en el segundo cuarto antes de que una racha tardía de 11-1 recortara la diferencia. Sin embargo, Toronto podría haber reducido aún más la desventaja si hubiera aprovechado mejor 10 rebotes ofensivos o desde la línea de tiros libres, donde lanzó para 14,3% (1 de 7) en el periodo.

Mamukelashvili encestó triples consecutivos mientras los Raptors intentaban un último empuje al final del tercer cuarto, pero los Clippers volvieron a despegarse, con Garland anotando un tiro de tres desde unos 10,7 metros sobre la bocina. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP