Los Clippers vencen 115-110 a los Warriors y preparan revancha en el play-in

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John Collins (20), de los Clippers de Los Ángeles, busca encestar por delante de Brandin Podziemski (2), de los Warriors de Golden State, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 12 de abril de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Ethan Swope) AP

Los Clippers se conformaron con el noveno puesto y recibirán a los Warriors, décimos preclasificados, el miércoles después de que Portland venciera a Sacramento 122-110 para quedarse con el octavo puesto. Los Clippers y los Trail Blazers terminaron con registros idénticos de 42-40, pero Portland ganó el desempate gracias a su mejor marca en la Conferencia Oeste.

Los Clippers comenzaron la temporada con marca de 6-21 y reaccionaron para ampliar a 15 temporadas su racha récord de la franquicia con un registro por encima de .500, la racha activa más larga de la NBA y la cuarta más extensa en la historia de la liga.

Stephen Curry anotó 24 unidades, con cuatro de nueve triples, para liderar a los Warriors, que terminaron con marca de 37-45. Curry estuvo limitado a 29 minutos tras haber jugado en cuatro de los últimos cinco partidos, luego de perderse los 27 anteriores por una lesión en la rodilla derecha.

La banca de los Clippers superó a los suplentes de los Warriors 71-56. Además de Mathurin, Bogdan Bogdanovic aportó 17 tantos, igualando su máximo de la temporada con cinco triples, incluidos tres consecutivos en el cuarto periodo.

John Collins sumó 18 puntos y nueve rebotes como uno de los seis Clippers que terminaron en doble dígito.

Kawhi Leonard no jugó por los Clippers para descansar lesiones en el tobillo y la muñeca, mientras que Draymond Green se perdió el partido por los Warriors debido a un fuerte dolor de espalda.

Los Clippers han ganado 11 de sus últimos 12 partidos en casa contra Golden State, incluidos nueve seguidos. Los Warriors no han vencido a los Clippers como visitantes desde el 28 de noviembre de 2021. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP