americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Cerveceros vencen 2-1 a Azulejos y rompen una racha de seis derrotas

MILWAUKEE (AP) — El venezolano William Contreras conectó la única pelota que salió del cuadro interior durante un ataque de dos carreras en la octava entrada, y los Cerveceros de Milwaukee rompieron una racha de seis derrotas con una victoria de 2-1 sobre los Azulejos de Toronto la noche del miércoles.

Brice Turang, de los Cerveceros de Milwaukee, conecta una rola que produjo una carrera durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Azulejos de Toronto, el miércoles 15 de abril de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Aaron Gash)
Brice Turang, de los Cerveceros de Milwaukee, conecta una rola que produjo una carrera durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Azulejos de Toronto, el miércoles 15 de abril de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Aaron Gash) AP

Toronto desperdició una actuación brillante de Dylan Cease, quien ponchó a seis y permitió dos imparables y tres bases por bolas en seis entradas sin permitir carreras.

Milwaukee aprovechó algo de buena fortuna en la octava para poner fin a su racha de derrotas más larga desde 2023.

David Hamilton abrió la entrada al llegar a salvo con un sencillo dentro del cuadro. Hamilton bateó una pelota que no llegó ni a la mitad por el lado izquierdo del infield y el lanzador Tyler Rogers (1-1) no pudo fildearla a mano limpia.

Sal Frelick siguió con un elevado bote alto que el receptor mexicano Brandon Valenzuela no pudo manejar después de que la pelota cayó justo frente al plato. El error de Valenzuela dejó corredores en primera y segunda.

Luego, Contreras pegó un sencillo rodado al jardín derecho que impulsó a Hamilton y avanzó a Frelick a tercera. Frelick anotó la carrera de la ventaja cuando Brice Turang rodó a segunda con un batazo de bote que rebotó por encima de la cabeza de Rogers.

El dominicano Abner Uribe retiró a los tres bateadores en orden en la novena para conseguir su primer salvamento de la temporada. Los Cerveceros recurrieron a Uribe en la novena después de que Trevor Megill desperdiciara una oportunidad de salvamento al permitir tres carreras en la novena entrada de una derrota de 9-7 en 10 innings ante Toronto el martes.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

Destacados del día

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter