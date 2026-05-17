Los Cavaliers vencen 125-94 a los Pistons en el séptimo juego y avanzan a la final del Este

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Donovan Mitchell (45), de los Cavaliers de Cleveland, avanza hacia la canasta mientras Paul Reed (7), de los Pistons de Detroit, defiende durante la segunda mitad del séptimo juego de la serie de segunda ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA, el domingo 17 de mayo de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Los Cavaliers, cuartos preclasificados, eliminaron al primer sembrado del Este y se enfrentarán a los Knicks de Nueva York, terceros preclasificados. El primer juego de esa serie comenzará el martes en Nueva York.

Evan Mobley sumó 21 puntos y 12 rebotes para los Cavaliers, que avanzaron a las finales de conferencia por primera vez desde 2018 y por novena ocasión en la historia del equipo. Es su recorrido más profundo desde la última temporada de LeBron James con la franquicia.

Daniss Jenkins anotó 17 puntos, y Cade Cunningham y Duncan Robinson terminaron con 13 cada uno para los Pistons, que se quedaron a una victoria de su primera aparición en unas finales de conferencia desde 2008, después de forzar el juego decisivo con un triunfo en el sexto juego la noche del viernes.

Los Cavs marcaron el ritmo desde el salto inicial y nunca permitieron que los Pistons tomaran impulso, y luego abrieron una amplia ventaja en una convincente actuación en el séptimo juego cuando Mitchell anotó 15 en el tercer cuarto.

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FUENTE: AP

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